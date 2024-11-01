edición general
20 meneos
23 clics
Andrew Johnson, participante en los disturbios del 6 de enero e indultado, se enfrentará a un juicio penal por abuso sexual infantil (eng)

Andrew Johnson, participante en los disturbios del 6 de enero e indultado, se enfrentará a un juicio penal por abuso sexual infantil (eng)

Uno de los asaltantes al Capitolio indultado por Trump se tendrá que sentar en el banquillo ante un juez acusado de abuso sexual a un menor de edad

| etiquetas: andrew johnson , trump , asalto al capitolio , abuso sexual infantil , abuso
16 4 0 K 197 actualidad
5 comentarios
16 4 0 K 197 actualidad
Asimismov #2 Asimismov *
Personaje 100% MAGA.
En manos de esa gentuza estamos.
1 K 28
comadrejo #3 comadrejo *
No pasa nada, si es condenado será indultado por el agente naranja de nuevo. :troll:
1 K 19
Spirito #5 Spirito
#3 Bueno, el Zanahorio es una especie rara de comadreja malnacida. :roll:
0 K 9
Moixa #1 Moixa
Lo mejor de cada casa.
0 K 14
#4 alamajar
#1 imagina esta peña si aquello del 6 de enero hubiera prosperado..
0 K 9

menéame