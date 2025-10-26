·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5048
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
5780
clics
El malentendido
5626
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
3967
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
3416
clics
Un testimonio inédito afirma que Mazón no fue a su despacho tras la comida en 'El Ventorro': "Se pegará una ducha, dormirá la mona o algo"
más votadas
494
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
461
Ni perdona, ni olvida: Valencia exige justicia en una nueva manifestación contra Mazón y su gestión por la DANA
508
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
282
À Punt emite "Corregudes mítiques" en lugar de retransmitir la duodécima manifestación contra Mazón
338
Así falló el sistema de avisos de cáncer de mama: se ordenó dejar de notificar a las mujeres porque “lo haría la nueva empresa”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
23
meneos
82
clics
Andrés Rodríguez: “La mitad de la riqueza en España la tienen 28 octogenarios”
El presidente de ‘Forbes España’ confiesa en vísperas de publicar la lista de las 100 grandes fortunas: “Los verdaderos ricos lo que quieren es ser invisibles”
|
etiquetas
:
andrés
,
rodríguez
,
mitad
,
riqueza
,
españa
,
octogenarios
,
economía
19
4
1
K
140
actualidad
1 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
19
4
1
K
140
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
oceanon3d
*
Y sus hijos ... tres cuartas partes con fortunas fruto de la
transición
transacción; donde los demócratas nos rendimos y dejamos que los ladrones de la dictadura pudieron blanquear todas sus fortunas hacia la democracia. La mayor bajada de pantalones de los españoles en siglos. En el IBEX veras ahora a esa tribu.
Son tan ricos que hasta hicieron un partido político a su medida.
1
K
29
Ver toda la conversación (
1
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
transicióntransacción; donde los demócratas nos rendimos y dejamos que los ladrones de la dictadura pudieron blanquear todas sus fortunas hacia la democracia. La mayor bajada de pantalones de los españoles en siglos. En el IBEX veras ahora a esa tribu.
Son tan ricos que hasta hicieron un partido político a su medida.