Andrés Rodríguez: “La mitad de la riqueza en España la tienen 28 octogenarios”

El presidente de ‘Forbes España’ confiesa en vísperas de publicar la lista de las 100 grandes fortunas: “Los verdaderos ricos lo que quieren es ser invisibles”

oceanon3d #1 oceanon3d *
Y sus hijos ... tres cuartas partes con fortunas fruto de la transición transacción; donde los demócratas nos rendimos y dejamos que los ladrones de la dictadura pudieron blanquear todas sus fortunas hacia la democracia. La mayor bajada de pantalones de los españoles en siglos. En el IBEX veras ahora a esa tribu.

Son tan ricos que hasta hicieron un partido político a su medida.  media
