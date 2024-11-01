edición general
Andalucía subcontrata una clínica privada para hacer mamografías dentro de remolques frente a sus centros de salud

Andalucía subcontrata una clínica privada para hacer mamografías dentro de remolques frente a sus centros de salud

Tres mujeres confirman a elDiario.es que el Servicio Andaluz de Salud las derivó por teléfono al centro de salud La Plata, en Sevilla capital, donde la empresa Centro Diagnóstico Granada les hizo las pruebas de cribado dentro de un camión

calde #1 calde
Los andaluces van a pagar sanidad privada, les guste o no, por una vía o por la otra, pero privada.

Y luego dirán que no salen las cuentas, y que lo público no funciona...

Grandes gestores los del PP!

Para ésto, no me extraña que quien se trague los cantos de sirena ultraliberales o patrioteros, acabe prefiriendo probar con otro partido, éste hace aguas por todas partes.
OCLuis #3 OCLuis
Los andaluces cambiaron el sentido de su voto porque la tortilla se estaba quemando por esa cara.
Ahora, lo que tenemos, es una tortilla quemada por las 2 caras, pero nos la vamos a comer con gusto... y si toda la tropa del PP hace bien su trabajo (medios, jueces, asociaciones de partes del cuerpo y de oficios cristianos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado) manipulándonos lo más probable es que cuando toque volvamos a por más.
Cualquier cosa con tal de alejarnos de la corrupción de pedro Sánchez de la que tratan de convencernos un día y otro también usando a los compis que he mencionado
Edheo #8 Edheo
#3 Tampoco vamos a ignorar quién quemó el otro lado de la tortilla...

Que al final, vamos a lo mismo de siempre... PP y PSOE, la misma mierda son

Que la sanidad, ya estaba bien denostada en Andalucía, para cuando PP llegó...
pepel #5 pepel
Son unidades móviles, perfectamente equipadas, que normalmente se utilizan para acercar las pruebas a las zonas rurales.
Mangione #6 Mangione *
#5 Esto es un modus operandi ¡y salta a la vista! Es la mismita mierda que hacía Cospedal cuando estuvo de presidente en Castilla La Mancha: en vez de dotar los hospitales y centros de salud como es debido, adjudico el servicio. Primera ronda de sobres. {0x1f4e8} Cuando el servicio público se degrada la gente que se lo puede permitir intenta adelantar yendo a la privada. Segunda ronda de sobres. {0x1f4e8} Una vez degradada la imagen del servicio público la gente…   » ver todo el comentario
#2 harverto
Ahora a hacerlo todo por el sindicato laprisa
#4 luckyy
Al PP hay que catalogarlo como a las cajetillas de tabaco con fotografíass de los incendios, los desastres de Valencia y las muertes de Madrid, Andalucía y Gaza, y poner: el PP mata en cualquiera de sus modalidades!!!
#7 astur365_628eed2f50e0f
Pero no les digas que disfruten lo votado lo abstenido que se ofenden
