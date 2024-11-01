Andalucía subcontrata una clínica privada para hacer mamografías dentro de remolques frente a sus centros de salud

Tres mujeres confirman a elDiario.es que el Servicio Andaluz de Salud las derivó por teléfono al centro de salud La Plata, en Sevilla capital, donde la empresa Centro Diagnóstico Granada les hizo las pruebas de cribado dentro de un camión
Y luego dirán que no salen las cuentas, y que lo público no funciona...
Grandes gestores los del PP!
Para ésto, no me extraña que quien se trague los cantos de sirena ultraliberales o patrioteros, acabe prefiriendo probar con otro partido, éste hace aguas por todas partes.
Ahora, lo que tenemos, es una tortilla quemada por las 2 caras, pero nos la vamos a comer con gusto... y si toda la tropa del PP hace bien su trabajo (medios, jueces, asociaciones de partes del cuerpo y de oficios cristianos, cuerpos y fuerzas de seguridad del estado) manipulándonos lo más probable es que cuando toque volvamos a por más.
Cualquier cosa con tal de alejarnos de la corrupción de pedro Sánchez de la que tratan de convencernos un día y otro también usando a los compis que he mencionado
Que al final, vamos a lo mismo de siempre... PP y PSOE, la misma mierda son
Que la sanidad, ya estaba bien denostada en Andalucía, para cuando PP llegó...