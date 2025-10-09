edición general
7 meneos
9 clics
El SAS concierta con la privada las mamografías del programa de cribado en las unidades móviles

El SAS concierta con la privada las mamografías del programa de cribado en las unidades móviles

Las unidades móviles que se recorren todos los pueblos de Andalucía para realizar las mamografías y evitar que las mujeres tengan que desplazarse hasta los hospitales, se conciertan con la sanidad privada.

| etiquetas: sas , concierto , privadas , mamografías , cribados , cáncer , andalucía
5 2 0 K 79 actualidad
8 comentarios
5 2 0 K 79 actualidad
manuelpepito #4 manuelpepito
Moreno Bonilla no va a perder la oportunidad de hacer negocio con la sanidad privada.
4 K 65
luspagnolu #7 luspagnolu
#4 Está claro: donde otros encuentran la muerte, el PP halla negocio.
0 K 20
palestina #8 palestina
#4 Estaba claro desde el primer momento que iba a pasar esto. Pienso que estaban forzando una situación, que se les ha ido de las manos, precisamente para hacer esto ,como ya han hecho con otras pruebas que han ido a la privada con la escusa de la saturación de la pública.
0 K 12
Milmariposas #1 Milmariposas *
En Aragón el servicio móvil de mamografías existe desde hace más de veinticinco años. El SAS (Servicio Aragonés de Salud) pone a disposición de las mujeres de entre 45 y 69 años una unidad móvil de mamografías y recorre las poblaciones, especialmente las pequeñas, para evitar que las mujeres se tengan que desplazar. Lo sé porque me he beneficiado de ese excelente servicio durante años.

www.heraldo.es/noticias/aragon/2025/10/09/como-funciona-en-aragon-el-c
0 K 14
#2 Albarkas *
#1 En Aragón se llama "SALUD", "SAS" es en Andalucia
0 K 20
Milmariposas #3 Milmariposas *
#2 www.aragon.es/organismos/departamento-de-sanidad/servicio-aragones-de-

No es por llevarte la contraria, pero en su web lo dice con esas palabras. Y sí, he vivido en ambas comunidades autónomas y sé cómo se llama en Andalucía.
0 K 14
Cometeunzullo #6 Cometeunzullo
Leí el comentario de un meneante augurando esto, precisamente.
0 K 10

menéame