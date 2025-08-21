Andalucía deriva más de 300.000 mamografías a la privada “por falta de medios” pese a que Moreno lo niega

El presidente andaluz carga contra la oposición por acusarle de privatizar los cribados de cáncer de mama que han desatado el escándalo: “Se han derivado a la privada cero”. Pero su Gobierno tiene desde 2021 un contrato en vigor con una clínica de Granada por 5,4 millones para hacer mamografías “por falta de medios propios para cumplir con los tiempos de respuesta en el cribado”
La Junta desbloquea un contrato millonario con la sanidad privada para reducir las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas en Andalucía
Es lo único que saben hacer,al igual que el mamón con la dana siguen adelante con sus mentiras incluso habiendo pruebas tan evidentes de lo contrario que los dejan con el culo al aire.
Es una pena que se haya tenido que elegir a esos inútiles. Ahora toca sufrir las consecuencias.