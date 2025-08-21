edición general
Andalucía deriva más de 300.000 mamografías a la privada “por falta de medios” pese a que Moreno lo niega

El presidente andaluz carga contra la oposición por acusarle de privatizar los cribados de cáncer de mama que han desatado el escándalo: “Se han derivado a la privada cero”. Pero su Gobierno tiene desde 2021 un contrato en vigor con una clínica de Granada por 5,4 millones para hacer mamografías “por falta de medios propios para cumplir con los tiempos de respuesta en el cribado”

12 comentarios
angelitoMagno #7 angelitoMagno
¿Pero como va a negar esto si una de sus planes estrella es reducir las listas de espera mediante derivaciones a la privada?

La Junta desbloquea un contrato millonario con la sanidad privada para reducir las listas de espera de las intervenciones quirúrgicas en Andalucía
www.elmundo.es/andalucia/2025/08/21/68a747f3e9cf4ad9718b45b6.html
2 K 39
#6 laruladelnorte
El presidente andaluz ha negado en sede parlamentaria tres veces, y con rotundidad, que hubiera derivaciones de cribados de cáncer a la sanidad privada, algo que ha desatado la algarabía de toda la oposición.

Es lo único que saben hacer,al igual que el mamón con la dana siguen adelante con sus mentiras incluso habiendo pruebas tan evidentes de lo contrario que los dejan con el culo al aire.
2 K 23
Andreham #3 Andreham
Me pregunto cómo puedes defender a gente que te miente en la cara de la forma más descarada posible.
2 K 21
Gry #4 Gry
¿Cuanto nos cuesta una mamografía en la privada y cuanto cuesta en la pública? :-P
1 K 19
Javi_Pina #5 Javi_Pina
#4 No lo se pero se cual da más sobres.
3 K 41
Javi_Pina #2 Javi_Pina
Esto es lo que quieren los votantes del PP cuando votan, privatizar todo.
1 K 16
#10 BurraPeideira_
Los que quieren que la gente contrate seguros médicos y planes de pensiones privados quieren que la sanidad pública y las pensiones sean una mierda. Pues es normal, lo que no es normal es que le voten los que no son ricos.
0 K 11
Escafurciao #1 Escafurciao
Y así se cierra el círculo.
0 K 8
#9 roca
Que bien que gestiona la derecha, nunca lo hubiera dicho... Seguir votando a los tontos, pero después no os quejéis 3
0 K 6
#12 cunaxa
Lo típico: el PP no sabegestionar.
Es una pena que se haya tenido que elegir a esos inútiles. Ahora toca sufrir las consecuencias.
0 K 6

