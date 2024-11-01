edición general
Ana Rosa Quintana: "Yo no polarizo. El PSOE no debe caer por culpa de Pedro Sánchez, es un partido necesario en nuestra democracia"

La presentadora ha criticado que 'gente honrada se va a ir por el desagüe por culpa de Pedro Sánchez'.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
La hija de la gran fruta.
Javi_Pina #7 Javi_Pina *
Es un partido necesario para cando hagan falta los votos (o abstención) y hacer un pacto de estado para que gobierne el PP en minoría, como intentaron los susanistas en 2016. Pero es algo que solo funciona en un sentido.
YSiguesLeyendo #8 YSiguesLeyendo
#7 exacto, ésa es la PSOE que le gusta a los poderes fácticos y a sus títeres (Ana Rosa y cía), y por eso pasean cada vez más a tipejas como la Gusana por sus tertulias televisivas
Cehona #9 Cehona
#7 Asi les fue a los susanistas.
YSiguesLeyendo #2 YSiguesLeyendo
Villareja, eres la cuarta opción de las mañanas en la tele, vas camino de hacerte un Toni Cantó. ya sólo sirves para anunciar mortadela marca Campofrío!
JackNorte #6 JackNorte
Miente mas que habla.
Lo que diga esta mujer es irrelevante, quien quiera escucharla que vea su programa. No necesita más publicidad.
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
"Yo no estoy en contra del Partido Socialista, estoy en contra de lo que están haciendo estas personas del PSOE y del silencio de muchos alcaldes, concejales, militantes y gente absolutamente honrada que se van a ir por el desagüe por culpa de Pedro Sánchez", ha sentenciado Quintana.
Barney_77 #4 Barney_77
Madre mia!!!!! Como se le ocurre!!!! Ha dicho que Pedro Sanchez y su obstinacion por el poder se estan cargando al PSOE y que cuando se vaya no van a quedar ni las cenizas!!! Como permiten tamaña ofensa?
Cehona #11 Cehona
#4 Le faltó decir que reza todos los días a San Pancracio para que se cumplan sus deseos.
Debe ser más fuerte mi bruja negra.
Dene #10 Dene
Apoyando un psoe domesticado y calladiito
XtrMnIO #13 XtrMnIO *
Comportándose como una tertuliana que dirige un programa de opinión sí se polariza.

Esta tipa es una tertuliana venida a más, de periodista tiene lo que yo de santo.
ostiayajoder #14 ostiayajoder *
Esta es la q en un anuncio de 'la polarizacion es mala: ni homofobos ni gays tienen la razon' ha aprovechado para llamar hijo de puta al perroxanxe?

Q va a polarizar esta!!!
hormiga_cartonera #12 hormiga_cartonera
"El PSOE de Felipe González y Gusana Díaz es necesario" le ha faltado matizar.
