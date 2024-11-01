Ana Blanco, subdirectora de la DGT, indica que “a partir de enero, a los que lleven las balizas V16 no conectadas se les impondrá una multa de 80 euros”

Que las balizas V16 son uno de los temas más comentados durante estas vacaciones es un hecho. Desde dudas sobre su utilidad por parte de la Guardia Civil -y vídeos virales que lo demuestran- a las aclaraciones que ha tenido que dar el director de la DGT, Pere Navarro, dada la alarma social que ha creado su uso obligatorio a partir del próximo 1 de enero, indicando que los agentes no tendrán “el objetivo de multar”. Pero la polémica y las dudas de los conductores siguen.