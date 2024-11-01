edición general
Ana Blanco, subdirectora de la DGT, indica que “a partir de enero, a los que lleven las balizas V16 no conectadas se les impondrá una multa de 80 euros”

Que las balizas V16 son uno de los temas más comentados durante estas vacaciones es un hecho. Desde dudas sobre su utilidad por parte de la Guardia Civil -y vídeos virales que lo demuestran- a las aclaraciones que ha tenido que dar el director de la DGT, Pere Navarro, dada la alarma social que ha creado su uso obligatorio a partir del próximo 1 de enero, indicando que los agentes no tendrán “el objetivo de multar”. Pero la polémica y las dudas de los conductores siguen.

lawson
La DGT nunca tiene fines recaudatorios, por eso se centra en las mejoras viales en lugar de poner radares y chorradas varias como las balizas...
Tensk
#1 Por aquí verás tontolabas que te dirán "yo tengo un truco para que no me multen y es ir por debajo del límite de velocidad", cuando la cosa no va de eso, sino que las acciones de la D.G.T. van encaminadas a recaudar, no a otra cosa.
pitercio
Les acabarán ganando un juicio por estafa en cuanto multen a alguien que no deban porque, poner una luz dudosa obligatoria en lugar de 4 intermitentes, es un timo mayúsculo. Las conexiones de los empresarios implicados además lo convierte en trama delictiva.
Barriales
Kmisetas
Otra chapuza regulatoria marca DGT. Obligan a un dispositivo concreto, con conectividad y cuota encubierta, cuando la normativa UNE no exige conexión activa para señalizar, solo para transmitir datos. La multa no es por seguridad, es por no pasar por caja. Ningún estudio público demuestra que la V16 conectada reduzca más accidentes que una no conectada, pero sí hay contratos, homologaciones exprés y empresas beneficiadas. Primero crean confusión, luego “no es para multar”, y al final 80 euros. Regulación por ocurrencia y recaudación, no por evidencia.
