Ana Blanco, subdirectora de la DGT: "Con la Baliza V-16 no hay vocación de multar"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido este viernes 26 de diciembre en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT,

#8 Grahml
#2 MacMagic
Repiten una y otra vez lo de sustituir triángulos pero si sales a otro país te van a encular de lo lindo si no los llevas.

Aparte de que se esta viendo que ni de noche se ve bien la baliza así que su función es escasa.

Pero bueno, lo de que sea algo inventado por dos exguardia civiles no tendrá nada que ver.
#5 yarkyark
Si de verdad fuera como dicen permitirían las anteriores balizas + aplicación de móvil que haga lo mismo (Que ya de por si lo que hace la baliza es bien poco).

Aquí lo que hay es intención de recaudar 50 millones de IVA y beneficiar a las grandes compañías de comunicaciones con contratos de taos que no van a tener trafico.
#9 DenisseJoel
Es curioso que casi nadie hable de cómo se aborda este problema en otros países.
#13 Pacman
#7 no. No alumbra más que los warning, comprobado

Un invento del tebeo, como el cambio a 110 de velocidad.
#10 WcPC
#7 Ese sistema de avisos es de coches de hace muy poco tiempo, no creo que un % grande de coches tenga ese sistema.
Y la pregunta que he hecho en mi comentario no la has contestado...
¿Que negocio?
Porque la pollada que es una pareja de la guardia civil no me la creo, no me creo que el gobierno se ponga a crear algo que molesta a miles de conductores por una pareja de la guardia civil random.
#12 Eibi6
#10 si no me equivoco lleva desde el 19-20 con lo cual un % considerable ya tiene que tenerlo. Pero bueno mi punto, es que en caso de obligar a una conectividad debería ser una que cuando esté a 50 kms de Vigo, de Badajoz o de Figueres también me funcione y no una solo para España (y que aún encima en los vehículos nuevos será una duplicidad de sistemas)

Lo del negocio no conteste nada por qué no soy el del primer comentario y a mí no me gusta creer en conspiraciones :roll: a mí me huele más a idea de bombero torero en medio de una comida de la DGT con muchos gintonis que a un plan maestro para que dos jubilados de la GC se forren gracias a la patente
#6 kosako
Pero si de hacer pasta. Que bien que no han salido hasta ahora con el cuento de avisar que no hay vocación de multar.

Pero todos los meses anteriores.. calladitos. Para qué la gente comprara sabiendo que lo hace por miedo a la multa.
#1 anamabel
Y le faltó añadir: "Pero sí de hacer negocio"
#3 WcPC
#1 ¿Que negocio?
Estos no ganan nada.
De verdad, no vivo en España y vendí mi coche hace unos años, los vídeos que he visto sobre el tema me parecen absurdos que critican cosas sin sentido, la misma crítica que se podían hacer con los triángulos antes.
A mi me parece un sistema bastante útil por lo de estar conectado a internet para cuando comiencen a circular coches autónomos.
#7 Eibi6
#3 lo que quizás no sepas es que esos "coches autónomos" igual que los coches nuevos desde ya hace unos años, están todos conectados al sistema de avisos válido en toda la UE. Por lo tanto tú argumento no es válido, y en caso de hacer algo obligatorio debería ser que los coches viejos se adaptarán a ese sistema homologado en toda la unión, no una trangallada solo válida para España y cuya unica ventajas es que alumbra un poquito más que los intermitentes de noche
#11 Tensk
#3 #7 No confundamos la baliza con el sistema de llamada de emergencia en caso de accidente que NO son lo mismo.

La baliza no va a llamar al 112, sólo te posiciona (en teoría) para avisar de que hay coche wn la vía en los carteles luminosos y ya. Como si hiniera tantos comompara poder dar servicio a todos.

Sí tiene afán recaudatorio porqie la D.G.T. es un brazo recaudatorio del estado, que ya ha recaudado por el IVA de esto y va a recaudar las multas de quienes no lleven este estúpido…   » ver todo el comentario
#4 Desolate
A ver, todo en esta vida es un negocio (directo o indirecto), pero en este caso, me refiero a lo de la baliza, no parece tanta chorrada. Lo que sí creo es que podían traerla los coches de serie. Con el tiempo, seguramente lo hagan...
