Ana Blanco, subdirectora de la DGT: "Con la Baliza V-16 no hay vocación de multar"

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha insistido este viernes 26 de diciembre en que "no hay vocación de multar" con la obligatoriedad de que los conductores lleven, a partir del próximo 1 de enero, la baliza V-16 homologada. "No hay ninguna vocación de multar. Sustituimos los triángulos por este dispositivo que lo que hace es aportar seguridad. Esa V-16 luminosa y conectada va a mejorar nuestra seguridad", ha asegurado este viernes la subdirectora de la DGT,
Ana Blanco, subdirectora de la DGT, indica que “a partir de enero, a los que lleven las balizas V16 no conectadas se les impondrá una multa de 80 euros”
Aparte de que se esta viendo que ni de noche se ve bien la baliza así que su función es escasa.
Pero bueno, lo de que sea algo inventado por dos exguardia civiles no tendrá nada que ver.
Aquí lo que hay es intención de recaudar 50 millones de IVA y beneficiar a las grandes compañías de comunicaciones con contratos de taos que no van a tener trafico.
Un invento del tebeo, como el cambio a 110 de velocidad.
Y la pregunta que he hecho en mi comentario no la has contestado...
¿Que negocio?
Porque la pollada que es una pareja de la guardia civil no me la creo, no me creo que el gobierno se ponga a crear algo que molesta a miles de conductores por una pareja de la guardia civil random.
Lo del negocio no conteste nada por qué no soy el del primer comentario y a mí no me gusta creer en conspiraciones a mí me huele más a idea de bombero torero en medio de una comida de la DGT con muchos gintonis que a un plan maestro para que dos jubilados de la GC se forren gracias a la patente
Pero todos los meses anteriores.. calladitos. Para qué la gente comprara sabiendo que lo hace por miedo a la multa.
Estos no ganan nada.
De verdad, no vivo en España y vendí mi coche hace unos años, los vídeos que he visto sobre el tema me parecen absurdos que critican cosas sin sentido, la misma crítica que se podían hacer con los triángulos antes.
A mi me parece un sistema bastante útil por lo de estar conectado a internet para cuando comiencen a circular coches autónomos.
La baliza no va a llamar al 112, sólo te posiciona (en teoría) para avisar de que hay coche wn la vía en los carteles luminosos y ya. Como si hiniera tantos comompara poder dar servicio a todos.
