edición general
5 meneos
12 clics
Amazon pierde en Bolsa casi 500.000 millones de dólares en un mes ante las dudas sobre la inversión en IA

Amazon pierde en Bolsa casi 500.000 millones de dólares en un mes ante las dudas sobre la inversión en IA

Las acciones del gigante se dejan un 18% y suma su peor secuencia de caídas en 20 años

| etiquetas: amazon , caída , bolsa
5 0 0 K 67 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 67 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
Poco es.
1 K 23
mis_cojones_en_bata #2 mis_cojones_en_bata
Hoy no duermo.
1 K 15

menéame