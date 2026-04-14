edición general
23 meneos
27 clics
Amancio Ortega se convierte en el mayor magnate inmobiliario del mundo

Amancio Ortega se convierte en el mayor magnate inmobiliario del mundo

Posee la mayor cartera inmobiliaria del mundo, según publica Forbes. Esta revista calcula en 21.200 millones de euros ese patrimonio inmobiliario repartido en más de 200 propiedades en 13 países, un importe basado en datos de registros.

| etiquetas: inmobiliarias , patrimonio , pontegadea , inditex
19 4 0 K 150 actualidad
8 comentarios
19 4 0 K 150 actualidad
#4 Tiranoc
Pues anda que no le habrá tocado veces ser presidente de escalera :roll:
2 K 28
#7 javic
#4 Apuesto que la mayoría de inmuebles son edificios enteros con varias escaleras, así que a todas horas.
0 K 9
Arzak_ #6 Arzak_
Ha amanciado una gran fortuna. 8-D
1 K 24
#8 Pitchford
Pues en vez de comprar tanta casa, ya podía comprar fincas de caza y reconvertirlas en reservas naturales integrales, gestionando en ellas procesos de renaturalización. Otros multimillonarios ya han disfrutado con cosas así. No creo que necesite tanta rentabilidad de sus activos.
0 K 19
Vodker #1 Vodker *
Supongo que tendrá muchas propiedades en Bangladés, República Popular China, la India, Marruecos o Brasil.
Donde se sospecha que explota laboralmente.
0 K 13
placeres #5 placeres *
.. Una media de 100 millones por propiedad siendo compras récord apenas X8 veces esa media, a primera vista una cartera muy estable.

Su equipo de compras- gestión de inmuebles debe de ser de primera linea a nivel mundial. (Ya lo era desde casi el principio con Zara). Para un directivo de una multinacional alquilar en una de sus torres aunque salga más caro es garantía de seguridad y estabilidad (nadie te va a despedir por elegirle).

Ya se que en esta página gusta de criticarle (con algunos…   » ver todo el comentario
0 K 11
Andreham #2 Andreham
No entiendo por qué, si me han dicho en Meneame que el mercado inmobiliario no tiene rentabilidad suficiente para ser interesante y además la mayoría de gente sólo tiene una casa en alquiler.
0 K 8
#3 Tronchador.
#2 Es cierto, la mayoría de la gente solo tiene una casa en alquiler, pero como arrendatario...
1 K 18

menéame