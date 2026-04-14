Amancio Ortega se convierte en el mayor magnate inmobiliario del mundo

Posee la mayor cartera inmobiliaria del mundo, según publica Forbes. Esta revista calcula en 21.200 millones de euros ese patrimonio inmobiliario repartido en más de 200 propiedades en 13 países, un importe basado en datos de registros.
| etiquetas: inmobiliarias , patrimonio , pontegadea , inditex
Donde se sospecha que explota laboralmente.
Su equipo de compras- gestión de inmuebles debe de ser de primera linea a nivel mundial. (Ya lo era desde casi el principio con Zara). Para un directivo de una multinacional alquilar en una de sus torres aunque salga más caro es garantía de seguridad y estabilidad (nadie te va a despedir por elegirle).
Ya se que en esta página gusta de criticarle (con algunos… » ver todo el comentario