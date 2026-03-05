Una ama de casa de 64 años consigue la casa familiar y una pensión de 200 euros después de que su exmarido le pidiera el divorcio por problemas de convivencia

La ruptura matrimonial se formalizó judicialmente el 12 de julio de 2023, cuando el marido presentó demanda de divorcio. En su escrito alegó que la convivencia se había deteriorado definitivamente y defendió que, dado que su única fuente de ingresos era la pensión de jubilación, debía atribuírsele el uso de la vivienda familiar. Argumentaba además que su mujer contaba con un patrimonio relevante procedente de la herencia familiar, incluyendo el edificio de Camelle, que podía ser utilizado como residencia alternativa.
| etiquetas: pensión , divorcios , parejas
¡Un divorcio en Galicia!
Resultado? el marinero jubilado se queda sin casa y le tiene que pagar a la exmujer 200€ al mes
Ahora la exmujer tendrá un patrimonio valorado en 400.000€ y una paga de 200€ al mes y el marinero jubilado tendrá una pensión de 900€ que se gastará en alquilar una casa para vivir.