Alvise aterriza en Palencia entre críticas al sistema… y sin propuestas para la provincia

Un acto improvisado en el que, durante varios minutos, con altavoz en mano, y entrando en la Plaza Mayor con el himno de España, lanzó duras críticas contra el sistema político, los partidos tradicionales y los medios de comunicación. La pregunta, sin embargo, es: ¿y el programa electoral? ¿Y Palencia?
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Pues sí que debe ser buen chiste.
A mi lo que me preocupa no es el humor que tienen, sino que alguna que conozco hasta da clases a chavales de primaria y a saber que mierda les suelta en clase