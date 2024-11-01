edición general
9 meneos
25 clics
Alvise aterriza en Palencia entre críticas al sistema… y sin propuestas para la provincia

Alvise aterriza en Palencia entre críticas al sistema… y sin propuestas para la provincia

Un acto improvisado en el que, durante varios minutos, con altavoz en mano, y entrando en la Plaza Mayor con el himno de España, lanzó duras críticas contra el sistema político, los partidos tradicionales y los medios de comunicación. La pregunta, sin embargo, es: ¿y el programa electoral? ¿Y Palencia?

| etiquetas: alvise pérez , palencia , acto
9 0 0 K 160 Ardilléame
5 comentarios
9 0 0 K 160 Ardilléame
#1 mcfgdbbn3
A sus seguidores les da igual, lo importante para ellos es el sanchismo.
4 K 77
The_Ignorator #5 The_Ignorator
#1 Nooo, las risas, para ellos lo importante son las risas, que los que conozco que le votaron siempre dicen que "Por las risas".
Pues sí que debe ser buen chiste.

A mi lo que me preocupa no es el humor que tienen, sino que alguna que conozco hasta da clases a chavales de primaria y a saber que mierda les suelta en clase
1 K 31
magnifiqus #3 magnifiqus *
La Estupidez Avanza
2 K 41
obmultimedia #4 obmultimedia
Montando el circo como siempre.  media
1 K 33
#2 Strandedandbored
Solo tiene que ser un poco más listo que sus seguidores. Teniendo en cuenta los que yo conozco, no es nada difícil
1 K 29

menéame