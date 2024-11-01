Alsina, retratado: Más de 23 minutos a las pulseras antimaltrato pero 0 segundos a las víctimas del cáncer en Andalucía

Desde el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se publicaron las primeras informaciones sobre los fallos en la detección precoz del cáncer de mama, el locutor de la emisora de Atresmedia Radio no ha incluido este asunto destacado en sus habituales monólogos de las 8 de la mañana. De hecho, Alsina entrevistó a Juanma Moreno en Más de uno el pasado lunes 29 de septiembre, pero no le formuló ninguna pregunta al respecto después de que publicasen las primeras ediciones el día anterior.