Alsina, retratado: Más de 23 minutos a las pulseras antimaltrato pero 0 segundos a las víctimas del cáncer en Andalucía

Desde el pasado 28 de septiembre, fecha en la que se publicaron las primeras informaciones sobre los fallos en la detección precoz del cáncer de mama, el locutor de la emisora de Atresmedia Radio no ha incluido este asunto destacado en sus habituales monólogos de las 8 de la mañana. De hecho, Alsina entrevistó a Juanma Moreno en Más de uno el pasado lunes 29 de septiembre, pero no le formuló ninguna pregunta al respecto después de que publicasen las primeras ediciones el día anterior.

| etiquetas: alsina , radio , onda cero , atresmedia , detección , cancer , mama , andalucía
Thornton #2 Thornton *
Pero ojo, que Alsina es muy neutral y no es de izquierdas ni de derechas ¿eh?
(No conozco a nadie que repita ese mantra que no sea de derechas).
Thornton #4 Thornton
#3 Muy bueno
Josecoj #12 Josecoj
#2 Alsina es más facha que Abascal, pero cómo periodista, en alguna ocasión, ha puesto en un algún aprieto a algún político del PP y eso ya es más que el resto de periodistas lameculos
ElenaCoures1 #7 ElenaCoures1 *
#0 Minuto 10:18
www.youtube.com/watch?v=xEn6Wekt-44

Noticia BULO del día
#10 Tensk
Como bien dice #7, es un bulo, algo muy propio de elplural.
Pertinax #13 Pertinax
#7 Efectivamente, bulardo.
DrToxic #19 DrToxic
#13 Menos de un minuto, y sobre todo para dejar a entender qué bueno es Moreno Bonilla que ha hecho dimitir a la consejera de Sanidad, y dar voz al propio Moreno Bonilla defendiendo su gestión.

Bueno. Si ya con eso queréis declarar la noticia como bulardo, allá con vuestras conciencias. Y con vuestras tragaderas, tremendamente elásticas por otra parte.
Thornton #21 Thornton *
#7 A ver, no tegiverses lo que dice la noticia.

Alsina, cada día, tiene una sección que es tres historias para empezar el día. Tu víde es de esa sección.

Luego, además, tiene una sección "el monólogo de Alsina". La noticia se refiere a que el locutor de la emisora de Atresmedia Radio no ha incluido este asunto destacado en sus habituales monólogos de las 8 de la mañana

En la imagen puedes ver las dos seeciones, al principio y al final de la imagen, pare el día de hoy.

#13 Te la ha colado #7

#0  media
TonyStark #15 TonyStark *
#7 #11 os habéis quedado con el titular para juzgarlo como bulo, no os habéis molestado en entrar a leer. Habla más de como modula y amansa la noticia a su interés, la dedicación que da a unos casos y a otros. Los minutos que dedica a según que temas en función del pie del que cojea, las no-preguntas que hace a según que entrevistados y sí hace incisivamente a otros.

El Plural solo constata lo que muchos llevamos tiempo viendo, hasta Angels Barceló se lo afeó en una ocasión muy recientemente
ElenaCoures1 #16 ElenaCoures1 *
#15 Vale
Si el titular es falso pero el texto dice otra cosa está OK
Ahora lo comentamos a los admins del sitio para que esta excepción sea admisible

¿No había otra forma de criticar a Alsina que inventarse un titular?
TonyStark #17 TonyStark
#16 del subtitulo de la noticia:

"El conductor de ‘Más de uno’ ha casi silenciado los fallos de protocolo de la detección precoz del cáncer de mamá en algunas de sus secciones más destacadas"

El corte de youtube que hay en otro comentario solo muestra el titular que Alsina concede al tema, de unos pocos segundos.

Estoy seguro que por la gravedad del asunto no le va a quedar otra que en futuros programas dedicarle más espacio.

Pero es curioso ver como lo hace...
ElenaCoures1 #20 ElenaCoures1 *
#17 Entonces lo de 0 segundos es un BULO
Pero no hacía falta confirmarlo, ya se ha podido dar cuenta todo el mundo
La próxima vez que suban una noticia que sea con un titular con "pocos segundos" o algo así
fareway #1 fareway *
Alsina pretende ser equidistante pero es humano y no lo es. Yo tampoco lo soy por eso no tengo una emisora de radio y no voy de pluralista.
#9 abogado_del_diablo
#1 No, no pretende ser equidistante.
Lo dejó más que claro en el masaje que le hizo a Ayuso. Una pantomima simulando una entrevista, cuando obviamente las preguntas estaban pactadas: Ayuso jamás dará una entrevista honesta a alguien de izquierdas y mucho menos participará en un debate, no está capacitada.
hazardum #14 hazardum
Que te acuse "elplural" de parcialidad debe ser como los chistes estos de "cual es el colmo de un fontanero...."
cocolisto #22 cocolisto
Menudo personaje impostado que pareciera que tuviera un palo en el culo.Ni un ápice de naturalidad,ni un poco de humanidad.
Kmisetas #18 Kmisetas
Menudo panfleto Elplural.
vviccio #5 vviccio
El bienpagao hace y dice lo que le permiten dueños.
Meola #6 Meola
¿Aún no ha abierto la ventana para ver si llueve por Andalucía?
julespaul #24 julespaul
Ese personaje debe de tener el carnet de VOX.
Malinke #8 Malinke
Bien por Alsina cuando apreta algunas tuercas en sus entrevistas, pero eso no cubre la infinidad de veces que no las apreta.
Si apretara siempre, sea con quien sea, perdería credibilidad para una buena parte de su audiencia
Si retratas a la derecha, o ultraderecha, habitualmente, los dueños te echan.
Por copar todas las opciones, y porque sería descarado sólo apostar por el capital, dan margen como con la sexta. Tampoco son tontos.
#11 abogado_del_diablo
#8 No.
Un buen periodista sabe apretar a ambos lados y dejar de apretar cuando la respuesta queda clara para su audiencia. Luis del Olmo y Gabilondo ya sabíamos de qué lado estaba cada uno, pero mantuvieron su reputación hasta el final. Este sicario no.
Otra cosa es que con la escasa capacidad de autocrítica de la mayoría haya que tener tacto y mano izquierda. Pero el masaje que le hizo a Ayuso fue imperdonable, esto es más de lo mismo.
Malinke #23 Malinke
#11 perdoné usted por haber opinado, ya para la siguiente le pregunto su opinión para que no me vote negativo.
A estas alturas andamos así, tengo 59 años y no voy a ir al parque a pelearme por el columpio. Quiérete un poco, anda.
