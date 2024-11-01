Aliados aseguran que Trump se describe en privado como “la persona más poderosa de todos los tiempos”

Desde su regreso al poder, el presidente y sus aliados han impulsado acciones militares en distintos puntos del mundo, han promovido la inclusión de la imagen de Trump en edificios y materiales del gobierno estadounidense, y han planteado la posibilidad de que el republicano busque un tercer mandato, pese a las restricciones constitucionales
| etiquetas: aliados , trump , eeuu , persona más poderosa del mundo
Va a hacer buenos al resto de malos de la historia.
www.meneame.net/story/trump-nuevo-les-duerme
Pues eso, "se cree el rey del mundo"