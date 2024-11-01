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Aliados aseguran que Trump se describe en privado como “la persona más poderosa de todos los tiempos”

Aliados aseguran que Trump se describe en privado como “la persona más poderosa de todos los tiempos”

Desde su regreso al poder, el presidente y sus aliados han impulsado acciones militares en distintos puntos del mundo, han promovido la inclusión de la imagen de Trump en edificios y materiales del gobierno estadounidense, y han planteado la posibilidad de que el republicano busque un tercer mandato, pese a las restricciones constitucionales

| etiquetas: aliados , trump , eeuu , persona más poderosa del mundo
5 1 0 K 76 actualidad
12 comentarios
5 1 0 K 76 actualidad
ochoceros #7 ochoceros
Cuando se juntan la egomania y la psicopatía, peligrosa combinación.

Va a hacer buenos al resto de malos de la historia.
1 K 31
Deviance #3 Deviance
Mas bien el mayor imbécil de la historia.
1 K 22
#12 Mustela
#3 Al que le han votado, ese es el verdadero problema. Tienen un problema y con ello arrastran a otros imbéciles, que caen como moscas.
1 K 23
Chinchorro #10 Chinchorro
¿Y lo dice antes o después de que le cambien el pañal?
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Verdaderofalso #11 Verdaderofalso *
#10 después de dormirse en el Despacho Oval
www.meneame.net/story/trump-nuevo-les-duerme
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neo1999 #1 neo1999
El poder conlleva una gran responsabilidad. Que Dios nos proteja.
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themarquesito #4 themarquesito
#1 Viendo lo que se ve, diría que Trump es el anti-Spiderman: un gran poder no conlleva ninguna responsabilidad
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mente_en_desarrollo #9 mente_en_desarrollo
#4 Una gran irresponsabilidad solo es divertida con un gran poder.
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A.more #5 A.more
El más tarado desde luego
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#8 laruladelnorte
¿Solo en privado? si cada vez que abre la boca deja constancia que todos los presidentes le besan el culo.
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Doctorow #6 Doctorow
Un tarado con edad mental de 5 años.
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menéame