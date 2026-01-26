Alerta antifascista de Sarah Santaolalla: “Es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista”

La colaboradora de televisión en programas como ‘Mañaneros’ de Javier Ruíz ha decidido emitir una “alerta antifascista” después de la salida de Héctor de Miguel (Quequé) de la Cadena SER : “Alerta Antifascista: Creo que es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista, la violencia ultra y el acoso al que nos están sometiendo. No pueden pasar” proclamó Santaolalla.