edición general
33 meneos
57 clics
Alerta antifascista de Sarah Santaolalla: “Es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista”

Alerta antifascista de Sarah Santaolalla: “Es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista”

La colaboradora de televisión en programas como ‘Mañaneros’ de Javier Ruíz ha decidido emitir una “alerta antifascista” después de la salida de Héctor de Miguel (Quequé) de la Cadena SER : “Alerta Antifascista: Creo que es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista, la violencia ultra y el acoso al que nos están sometiendo. No pueden pasar” proclamó Santaolalla.

| etiquetas: sarah santaolalla , alerta antifascista , fascista
28 5 5 K 82 actualidad
37 comentarios
28 5 5 K 82 actualidad
Comentarios destacados:          
#1 Mesopotámico
Ya era hora de que alguien activara la ALERTA ANTIFASCISTA
15 K 192
#13 CosaCosa
#1 ya van ahora los antifascistas a defender a otros fascistas pero de diferente cuerda mientras hacen las mismas cosas que los fascistas, pero lo justifican por que son los "buenos"
0 K 7
ehizabai #9 ehizabai
Ha pasado lo mismo que pasó con el Tour de la Manada de Homo Velamine.
La prensa se comporta como buitres carroñeros, se le pone ante el espejo, y pagan los del espejo.
4 K 56
#2 Kuruñes3.0
Esto va como la batseñal o que?
2 K 33
kumo #4 kumo *
#2 Es la tetaseñal :troll: Equipo de Opinión Sincronizada, Assemble!!
10 K 5
DORO.C #27 DORO.C
Rápido! Todos a las barricadas! Hay que responder a la llamada de la mermada! :troll:
1 K 22
#15 Leon_Bocanegra *
No me quiero ni imaginar el pozo de detritus que tienen que ser los comentarios del marca. Los de Marca estarán aún haciendo palmas con las orejas por las interacciones de este artículo.

Edito, fallo mío, está vez hay más detritus aquí que en el marca. Que ya es decir.
1 K 22
#17 adamuz
#15 al Marca le van los balones
1 K 26
#21 Empakus
Joder...
Soy el único al que la Sara Santaolaria le chirría más que verja de cementerio???
Quiero decir, que Pablo Iglesias sí que parecía de izquierdas, pero esta tía no lo parece ni por asomo... La gente de izquierdas solían ser cultos y la Sara parece una choni entrenada para chillar a favor del PSOE y su gobierno... Es como la Afra Blanco, una especie de hornada de mujeres arregladitas que han hecho un curso de sofismos y demagogias, pagado por el partido de turno...
Yo lamento muchísimo…   » ver todo el comentario
1 K 16
#24 Leon_Bocanegra
#21 Y que ésta tipa, que vive a lo grande, por un enchufe o una cara bonita

Cobrará bien, no lo dudo, pero vivir a lo grande? Trabajando de tertuliana en RTVE?
Ya quisiera ella.

A menos que tengamos un concepto distinto de "vivir a lo grande"
1 K 16
#28 Empakus
#24 pues, es colaboradora habitual en En boca de todos y Todo es mentira en Cuatro, además de Mañaneros y Malas lenguas en RTVE.
En 2 programas de TVE y dos de cuatro...
Si miras sus RRSS verás si está en la media o a lo grande...
0 K 10
DORO.C #33 DORO.C
#24 Vive a lo grande gracias a su Sugar Daddy :-D
0 K 15
DORO.C #32 DORO.C
#21 Shhh, calla, calla, que aun no se han enterado. :troll:
0 K 15
DORO.C #34 DORO.C
Meneada por las risas que provoca la choni poligonera de la izquierda.
0 K 15
Donal_Trom #3 Donal_Trom
Por fin podré dar utilidad a la baliza
1 K 15
DORO.C #30 DORO.C
#18 No, no lo has soñado. Marina Lobo, supuesta humorista, que además es la guionista del programa. Humor fino del bueno :troll:
0 K 15
rutas #25 rutas
#23 Ya está el cuñao opinando gilipolleces sin tener ni puta idea. Con tu ignorancia estás blanqueando esta basura:

"Otros usuarios, como el activista nazi Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista…   » ver todo el comentario
0 K 12
rutas #35 rutas *
#26 "Cómo llamarías a los militantes de izquierdas que amenazan de muerte a la gente de derechas?"

De toda la vida de Dios en este país los violentos de izquierdas son "terroristas", así en genérico, y su sitio es la prisión preventiva incomunicada, junto a los titiriteros.

Algún izquierdista amenazará de muerte, no lo dudo. Pero lo que está de moda hoy en día es ser un puto fascista de mierda, machista, homófobo, xenófobo y racista (en resumen: de extrema derecha) y eso es la plaga que abunda entre la fauna amenazadora. Pero esos no son terroristas, porque no son de izquierdas, claro.
0 K 12
alfre2 #11 alfre2
Dicho en román paladino; es hora de sacar la basura
0 K 12
#19 PeloPene *
No puede ser más irrelevante lo que diga la tipa esta. Menuda erudita
0 K 7
Estoeslaostia #31 Estoeslaostia
Bubbis antifascistas....
Yupi!!
0 K 7
platypu #29 platypu
#20 No creo ni que sepa lo que es meneame esa analfabeta
0 K 6
BlackDog #5 BlackDog
Si no te parece gracioso que salgas cantando canciones sobre trenes que explotan el día después de uno de los peores accidentes de tren de la historia de España eres fascista, vale

Además se supone que ha sido él el que ha parado el programa, que a saber si no ha sido la misma SER la que le ha dicho que desaparezca unas semanitas...
3 K 4
ehizabai #6 ehizabai *
#5 No hizo eso, lo sabes, pero te la suda. El que sí sacó fotos de cadáveres por ganar audiencia fue otro, pero eso también te la suda.
10 K 101
BlackDog #18 BlackDog
#6 Ah no? no salía la tía ese en su programa cantando esa canción? no dijo el Queque en tono jocoso que hoy dijo que nada de bromas sobre trenes? lo he soñado?
0 K 6
rutas #16 rutas *
#5 Eres un manipulador. A nadie le han llamado fascista porque no le haga gracia un chiste. Fascista es el que amenaza a un cómico y a sus familiares porque no le hace gracia un chiste. Igual para ti es lo mismo, criticar y amenazar.
3 K 36
BlackDog #23 BlackDog
#16 Oh, otra vez con los mensajes de gente random, pues si, seguro que alguien le habrá dicho cosas como ojala tu familia hubiera ido en el tren, vamos no lo pongo en duda después de semejante espectáculo.
2 K 9
#26 Empakus
#16 hay fascista de izquierdas?
Lo digo porque en youtubers y programas de derechas, también hay amenazas de muerte, en defensa de la izquierda...
Yo es que pensaba que fascista era de derechas... Cómo llamarías a los militantes de izquierdas que amenazan de muerte a la gente de derechas?
0 K 10
almadepato #36 almadepato
#26 se hizo el silencio.
0 K 9
platypu #7 platypu *
Aun sigue en la tele chupando dinero publico la puta esta?
12 K -49
#8 Mesopotámico
#7 xD xD señooooooor! que esto se presupone que es un sitio serio!
1 K 21
platypu #10 platypu *
#8 Yo solo utilizo lenguaje ya visto anteriormente por aqui y permitido por los admin por lo que parece, asi que Como dijo Cervantes ''O follamos todos, o la puta al río''  media
4 K 57
#20 beltraneja
#10 Meneame lo permite pero ella puede denunciarte?

A mi me parece de muy mal gusto y de poca capacidad lingüística usar esas palabras, dicho sea de paso. Ni mi hija que está empezando a probar con los insultos, también fumas para parecer más mayor?
0 K 6
kumo #12 kumo *
#8 Mucho presupones tú...
2 K 29
anarion321 #14 anarion321 *
#8 Se podría usar lenguaje menos despectivo, más fino, pero las cosas como son, todo el mundo sabe de qué viene el enchufe de esta.
3 K 38
Cehona #37 Cehona
#7 ¿Las paguitas son malas segun quien las cobre?
Toni Cantó cobraba más en Canal Nou y casi se va el canal a negro.
0 K 12

menéame