Alerta antifascista de Sarah Santaolalla: “Es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista”

La colaboradora de televisión en programas como ‘Mañaneros’ de Javier Ruíz ha decidido emitir una “alerta antifascista” después de la salida de Héctor de Miguel (Quequé) de la Cadena SER : “Alerta Antifascista: Creo que es el momento de que todos los demócratas salgamos a las calles de nuestro país a protestar contra el terrorismo fascista, la violencia ultra y el acoso al que nos están sometiendo. No pueden pasar” proclamó Santaolalla.
| etiquetas: sarah santaolalla , alerta antifascista , fascista
La prensa se comporta como buitres carroñeros, se le pone ante el espejo, y pagan los del espejo.
Edito, fallo mío, está vez hay más detritus aquí que en el marca. Que ya es decir.
Soy el único al que la Sara Santaolaria le chirría más que verja de cementerio???
Quiero decir, que Pablo Iglesias sí que parecía de izquierdas, pero esta tía no lo parece ni por asomo... La gente de izquierdas solían ser cultos y la Sara parece una choni entrenada para chillar a favor del PSOE y su gobierno... Es como la Afra Blanco, una especie de hornada de mujeres arregladitas que han hecho un curso de sofismos y demagogias, pagado por el partido de turno...
Yo lamento muchísimo… » ver todo el comentario
Cobrará bien, no lo dudo, pero vivir a lo grande? Trabajando de tertuliana en RTVE?
Ya quisiera ella.
A menos que tengamos un concepto distinto de "vivir a lo grande"
En 2 programas de TVE y dos de cuatro...
Si miras sus RRSS verás si está en la media o a lo grande...
"Otros usuarios, como el activista nazi Alberto Pugilato, pasaron de las críticas a las amenazas directas: "Si algún familiar considera pasarse y darles un par de aplausos como se merecen, aquí tienen las fechas y sitios", publicó en redes sociales. A este comentario le sucedieron otros tantos mensajes de odio y amenazas directas, acompañados de simbología fascista… » ver todo el comentario
De toda la vida de Dios en este país los violentos de izquierdas son "terroristas", así en genérico, y su sitio es la prisión preventiva incomunicada, junto a los titiriteros.
Algún izquierdista amenazará de muerte, no lo dudo. Pero lo que está de moda hoy en día es ser un puto fascista de mierda, machista, homófobo, xenófobo y racista (en resumen: de extrema derecha) y eso es la plaga que abunda entre la fauna amenazadora. Pero esos no son terroristas, porque no son de izquierdas, claro.
Yupi!!
Además se supone que ha sido él el que ha parado el programa, que a saber si no ha sido la misma SER la que le ha dicho que desaparezca unas semanitas...
Lo digo porque en youtubers y programas de derechas, también hay amenazas de muerte, en defensa de la izquierda...
Yo es que pensaba que fascista era de derechas... Cómo llamarías a los militantes de izquierdas que amenazan de muerte a la gente de derechas?
A mi me parece de muy mal gusto y de poca capacidad lingüística usar esas palabras, dicho sea de paso. Ni mi hija que está empezando a probar con los insultos, también fumas para parecer más mayor?
Toni Cantó cobraba más en Canal Nou y casi se va el canal a negro.