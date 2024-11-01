·
11
meneos
23
clics
Alemania, Francia y el Reino Unido se proponen frenar con EE UU los ataques de Irán
Alemania, Francia y el Reino Unido se proponen frenar con EE UU los ataques de Irán
|
etiquetas
:
guerra
,
iran
,
usa
,
israel
,
uk
,
alemania
,
francia
9
2
0
K
106
actualidad
35 comentarios
Comentarios destacados:
relacionadas
#1
guuilesmiz
EEUU, Israel, Reino Unido, Francia y Alemania
vs
Irán.
Cada día un pasito más cerca para la guerra mundial. Gracias Trump, Stamer y todos los traidores que trabajan para ellos en la UE
10
K
109
#4
eipoc
#1
ya es una guerra mundial, no seáis tan eurocentristas y os creáis en ombligo del mundo, que si no está metida Europa no es mundial. Están Libia, Israel, EEUU, Irán y la cosa va a seguir escalando.
1
K
22
#7
shinjikari
*
#4
Esto es una Guerra Mundial, y si mañana explota una bombona en tu barrio es el apocalipsis.
Llevo muchos años en menéame y ya he perdido la cuenta de cuantas guerras mundiales hemos tenido según ciertos usuarios con muchas ganas de llamar la atención pero poquita capacidad de análisis.
Que os creéis que hay que exagerar cosas para criticar el imperialismo estadounidense, y no.
1
K
21
#14
eipoc
#7
guerra mundial es cuando todos miran a tu ombligo.
0
K
10
#21
shinjikari
#14
Ni ese es el criterio que defiendo ni tu tienes uno que tenga el mínimo sentido.
2
K
24
#22
eipoc
#21
ok.
0
K
10
#13
A.more
#4
provocada por el eje del mal. Otro loco destruyendo el mundo
0
K
9
#16
eipoc
#13
no es un loco, es un sistema.
1
K
20
#5
Eibi6
#1
solo espero que cuando la fiesta gorda empiece quién esté a los mandos en España mantenga nuestra misma posición de las dos grandes guerras
1
K
18
#10
surco
#1
No te preocupes. Ni China ni Rusia van a hacer nada. Irán está más solo que Papa Noel en una convención de vogorexicos.
0
K
11
#15
Cincocuatrotres
#10
El darle a Iran la informacion que le estan dando no es moco de pavo.
0
K
8
#23
surco
#15
Si, información, venta de armas, comunicados apoyando y todo eso, si. Pero hasta ahí. Rusia está hasta las trancas en Ucrania y China no va a enfrentarse a USA directamente.
Iran esta sola y resistirá hasta que caiga el régimen.
0
K
11
#28
Cincocuatrotres
#23
si te dan las coordenadas de bases de la CIA y informacion satelital al momento te estan ayudando mucho, haran el papel que juega la OTAN en Ucrania.
0
K
8
#32
DocendoDiscimus
#28
Hay gente que no entiende lo que es un proxy...
0
K
10
#12
El_dinero_no_es_de_nadie
*
#9
#2
#1
Irán a atacado a Francia y Reino Unido por si no lo sabíais.
Es normal que ahora quieran defenderse parandole los ataques.
#-8 Como buen ignorante ignora
0
K
12
#18
A.more
#12
irán ha atacado? Para flipar
3
K
32
#19
El_dinero_no_es_de_nadie
#18
Si, Irán ha lanzado misiles y drones contra instalaciones y bases de Francia y Reino Unido.
No sólo ha atacado a Israel y USA.
0
K
12
#20
cenutrios_unidos
#19
Bases que están dando apoyo a esta agresión. Luego es lógico y razonable que sean objetivos legítimos.
0
K
12
#26
El_dinero_no_es_de_nadie
#20
No, Reino Unido esta vez no puso sus bases a disposición de USA.
Y Francia nunca lo hace.
0
K
12
#27
cenutrios_unidos
#26
Una cosa es lo que dicen públicamente y otra lo que hacen...
0
K
12
#29
El_dinero_no_es_de_nadie
#27
Lo dicen y lo hacen públicamente.
Cuando han sido atacados entonces les han dado permiso, aunque en principio RU no va a atacar.
www.meneame.net/story/reino-unido-acepta-ee-uu-use-bases-britanicas-at
0
K
12
#33
DocendoDiscimus
#19
Al menos UL reconoció haber participado en el ataque, así que...
0
K
10
#35
El_dinero_no_es_de_nadie
#33
¿Quién es UL?
0
K
12
#25
pascuaI
#12
A ver, Irán ha hecho lo mismo que Ucrania atacando infraestructura europea como gaseoductos, para perjudicar a Rusia.
No sé si lo que quieres decir es que lo normal sería que desde la UE nos defendamos atacando a Ucrania para pararle esos ataques.
0
K
10
#30
D303
#12
Irán no ha atacado a nadie. Ha respondido ataques de la banda de matones de mierda que intentan dominar el mundo. Tiene derecho a defenderse de la barbarie liberal y sionista. Dime que país ha atacado Irán desde que acabo la guerra contra Irak.
1
K
18
#31
El_dinero_no_es_de_nadie
#30
Si, pero en su respuesta al ataque de Israel y USA, también ha atacado a Francia y Reino Unido.
No estoy diciendo que Irán los hubiera atacado antes, ha sido ahora cuando ha atacado a Francia y Reino Unido.
0
K
12
#8
Juantxi
Qué yo sepa Iran no ataca, sólo ha usado su legítimo á derecho de defensa. Está manipulación desinformativa del correo es muy vergonzante.
4
K
51
#9
angelitoMagno
Lo de UK, lo entiendo, siempre han sido el perrito faldero de USA.
Lo de Alemania, bueno, tienen esa vergüenza histórica por el holocausto que siempre les lleva a apoyar a Israel (aunque ahora Israel sean los genocidas, pero en fin)
Pero, ¿Francia? ¿A cuento de que? Siempre han sido uno de los países mas anti-EEUU de Europa, ¿a que viene meterse en este tinglao?
2
K
36
#17
tierramar
*
#9
Merzes un ex CEO de Blackreock, un títere de Trump o EEUU
0
K
12
#2
ipanies
Retorciendo el lenguaje y la realidad de una forma magistral, enhorabuena a este "medio de comunicación"
2
K
33
#3
guuilesmiz
#2
es tan burdo y obvio todo
1
K
19
#11
Suleiman
Hay mucha pasta por el medio e intereses. Si van a ir no será por la población de Irán, que les importa una mierda. Petrolíferas como BP, Total, etc.....
0
K
13
#24
duende
El club de los Mariachis
0
K
10
#6
A.more
Como en las guerras mundiales. La economía va mal, guerra contra lo que sea para que no miren lo que hago mal. España va bien. Que maten ellos que nosotros tenemos bastante con acabar con los gusanos internos
0
K
9
#34
Cincocuatrotres
Los que no han protestado por las docenas de miles de niños muertos en Palestina se hacen los dignos con Iran, Europa está dormida teniamos que salir a la calle a protestar contra esos payasos que no nos representan, a Macron no le quiere ni su perro en Francia, pero no se va, Merz en Alemania parecido y Starmer tampoco es muy popular, estos toman mucho polvitos blancos que producen euforia mientras Europa se hunde.
0
K
8
Ver toda la conversación (
35
comentarios)
