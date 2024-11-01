edición general
11 meneos
14 clics

Reino Unido acepta que EE. UU. use bases británicas para atacar instalaciones de misiles iraníes

El primer ministro británico, Keir Starmer, afirmó este domingo que aceptó que Estados Unidos utilice bases del Reino Unido para lanzar ataques “defensivos” destinados a destruir misiles iraníes y lanzaderas de misiles. El dirigente laborista precisó, en un video publicado en redes sociales, que su país no participará en ataques ofensivos.

| etiquetas: reino unido , habilita , bases , ataques , irán
11 0 0 K 125 Geopolítica
21 comentarios
11 0 0 K 125 Geopolítica
manbobi #1 manbobi
Uiuiuii, pero no nos tiréis misiles ehhh?
1 K 32
rogerius #3 rogerius *
#1 Cuánta crueldad, qué mala educación… estos iraníes… ¿por qué responden a la agresión fascista de Estados Unidos? ¿Es que no tienen modales? >:-( :troll:
2 K 60
#13 guillersk
#1 ya les han tirado, ahora apechugar
0 K 11
manbobi #15 manbobi
#13 Era sarcástico. Que se jodan, por piratas.
0 K 12
#20 guillersk
#15 me refería a los iraníes

Además que los ingleses a cabrones les ganan muy pocos
0 K 11
#4 eipoc *
A la mierda ya con estos hipócritas hdp. Lo que hagan Irán, Rusia y China llegados a este punto bien hecho está. La legalidad internacional ya está rota y la ONU no es mas que un estercolero al servicio de los genocidas, infanticidas y pedófilos occidentales.

La tercera guerra mundial ya ha comenzado.
2 K 32
manbobi #5 manbobi *
#4 Hay que dar tiempo a los acontecimientos. Mira lo bien que está Siria con los rebanacuellos de Al Qaeda de Levante el nuevo presidente de transición democrática.
0 K 12
#7 eipoc
#5 ni Rusia ni China van a dejar caer a Irán. Francia y Reino Unido van dispuestos a entrar en el guerra enviando buques y aviones. No hay vuelta a atrás.
0 K 10
manbobi #8 manbobi
#7 Dado que ha sido una agresión unilateral por parte de EEUU e Israel, con su pan se lo coman.
0 K 12
#9 eipoc *
#8 Joder, a estas alturas parecéis nuevos. La protección de la OTAN no es recíproca, si EEUU pide ayuda se la dan, si la pide otro país que no le importe a EEUU que le zurzan. No es una alianza, es un vasallaje. Tienes unos cuantos titulares de las medidas que pretenden tomar UK, Francia y Alemania.
0 K 10
manbobi #10 manbobi
#9 Cada país tomar las medidas que quiera unilateralmente, pero no bajo el amparo de la OTAN dado que no está explicitado el apoyo en caso de agresión a un tercero, como ha hecho EEUU con Irán.
0 K 12
manbobi #12 manbobi
#11 Más que nada pq es el matón del barrio. Pero está en decadencia. Sólo espero que el apoyo de sus perrillos sea de boquilla.
0 K 12
#18 eipoc
#12 Ese va a ser el objetivo porque el imperio está agotado y está desesperado por ganar terreno viendo que no funcionó lo de Ucrania. El tiempo corre en contra del dolar.
0 K 10
#16 guillersk
#7 apuestas? :troll:

Rusia no puede salir de ucrania
China ¿ Que va a hacer, 4000 km para enfrentarse a los usanos?
:troll:
0 K 11
#17 eipoc *
#16 Lo que quieras, tienen una alianza. Será prudente para entrar militarmente, pero no te quepa duda que proporcionarán y proporcionan armas e inteligencia a Irán. Esto no sucede de un día para otro, hay que esperar a ver cómo suceden los acontecimientos.
Rusia con Ucrania está desgastando a la OTAN y solo tienen una movilización parcial de su ejército.
0 K 10
#19 guillersk
#17 desgastando a la OTAN...
¿ Cuantos muertos lleva la OTAN?
0 K 11
cocolisto #6 cocolisto
Que puedes esperar de tamaños animales de bellota.Cuanto más veo a los dirigentes europeos,más deseo que el trompas invada Groenlandia,las Canarias, Ceuta y Melilla y lo que le salga del nabo.Bueno,en realidad ya lo ha hecho.
0 K 20
ipanies #2 ipanies
Acepta dicen... Acepta, jajaja, que chiste!!! Dan a entender que tienen capacidad de... Bueno, eso, aceptan, ja ja y ja.
0 K 13
suppiluliuma #21 suppiluliuma
Resumen de los comentarios de este envío: los Zazis de MNM siguen pensando que la invasión de Ucrania está justificada por la mera posibilidad de que Ucrania pudiera unirse a la OTAN, mientras que el Reino Unido tiene que aceptar que Irán lance misiles a sus bases en Chipre sin hacer nada. :shit:
0 K 8
ElenaCoures1 #14 ElenaCoures1 *
¿UK no dijo que había participado en el ataque?
Pero no había dado permiso para el uso de bases
Pero ahora, como Iran atacó las bases, ya sí da el permiso
Confuso, muy confuso
0 K 7

menéame