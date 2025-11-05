La alcaldesa de Valencia ve normal que Feijóo y Abascal negocien el próximo presidente de la Generalitat Valenciana

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ve "normal" que las direcciones nacionales del PP (Alberto Núnez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal) ahora mismo "aborden un tema tan transcendente" como es el presidente de una comunidad autonóma. Catalá, que venía siendo la candidata preferida por Génova para presidir la Generalitat, ha respondido así sobre su postura en relación a que sean las dos direcciones nacionales los que decidan el futuro presidente de los valencianos.