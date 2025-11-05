edición general
La alcaldesa de Valencia ve normal que Feijóo y Abascal negocien el próximo presidente de la Generalitat Valenciana

La alcaldesa de Valencia ve normal que Feijóo y Abascal negocien el próximo presidente de la Generalitat Valenciana

La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ve "normal" que las direcciones nacionales del PP (Alberto Núnez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal) ahora mismo "aborden un tema tan transcendente" como es el presidente de una comunidad autonóma. Catalá, que venía siendo la candidata preferida por Génova para presidir la Generalitat, ha respondido así sobre su postura en relación a que sean las dos direcciones nacionales los que decidan el futuro presidente de los valencianos.

Top_Banana #8 Top_Banana
Vaya. Debemos entender que la responsabilidad de las muertes es de PP y VOX.
2
Asimismov #5 Asimismov
La alcaldesa de València, Mª José Catalá, ve "normal" que las direcciones nacionales del PP (Alberto Núnez Feijóo) y Vox (Santiago Abascal) en Madrid, pero Puigdemont en Waterloo, no puede estar.
1
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Si ahora deciden desde Madrid, la riada y no hacer nada también vino de Madrid
1
cenutrios_unidos #4 cenutrios_unidos
Lo de las autonomías es solo un eslogan.
0
unlugar #2 unlugar
Pues a mí me parece muy anormal.
1
toshiro #10 toshiro
Un narcotraficante y un terrorista negocian quien será el nuevo presidente de la Generalitat valenciana. Circulen.
1
#3 sarri
Normal, con el actual himno es lo lógico:

Per a ofrenaaar, noves glòries a Espanya...
0
#6 VFR *
Vaya bulo, no negocian el presidente de la CCVV, negocian el candidato. Quien decidirá el presidente es el parlamento de la comunidad
0
yoma #7 yoma
#6 "Quien decidirá el presidente es el parlamento de la comunidad"
Y el parlamento decidirá el que ellos digan. :troll:
1
angelitoMagno #9 angelitoMagno
#6 ¿Lo dices en serio? Negocian el candidato que será elegido presidente con los votos de PP y VOX. :-|
1
#11 VFR
#9 PP y VOX no votan , lo hacen los parlamentarios de las cortes valencianas
0

