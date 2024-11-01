Alba (25 años), propietaria, sobre por qué no alquila a jubilados: “No me gusta porque quiero que sea un buen entorno”

Alba Aldehuela, una joven propietaria de 25 años residente en Madrid, ha expuesto en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, su preferencia de no alquilar habitaciones de su vivienda a personas jubiladas. Así, su testimonio, recogido por ‘El Español’, ilustra una tendencia creciente en el mercado de alquiler por habitaciones que es cada vez más común, como el rechazo de inquilinos mayores en favor de perfiles más jóvenes y afines a poder convivir con más personas.