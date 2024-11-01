edición general
Alba (25 años), propietaria, sobre por qué no alquila a jubilados: “No me gusta porque quiero que sea un buen entorno”

Alba Aldehuela, una joven propietaria de 25 años residente en Madrid, ha expuesto en el programa ‘Y Ahora Sonsoles’, su preferencia de no alquilar habitaciones de su vivienda a personas jubiladas. Así, su testimonio, recogido por ‘El Español’, ilustra una tendencia creciente en el mercado de alquiler por habitaciones que es cada vez más común, como el rechazo de inquilinos mayores en favor de perfiles más jóvenes y afines a poder convivir con más personas.

5 comentarios
Review
O evitamos que parásitos especulen con la vivienda, o vamos a tener una plaga de HDP como ésta
Noeschachi
#1 Bueno a la colega le pusieron la entrada sus papis y ahora comparte el piso para pagar la hipoteca. No es que la chavala sea Larry Fink precisamente y a pesar del titular para cabrear... pues oye se entiende que quieras compartir la cocina con alguien con quien tengas mas en comun siendo de la misma generación.
Atusateelpelo
Apesta a excusa barata que tira para atras porque decir que no alquila a jubilados porque tienen pensiones pequeñas y pueden dejar de pagarle y no puede echarlos seria para prenderle fuego.
Noeschachi
#3 No dice nada de eso. De hecho, casi que es mas seguro alquilar a un jubileta con pensión garantizada que a alguien de su edad que se puede quedar en la calle en cualquier momento.
Aguarrás
Si existiese la justicia divina el niño Jesús propinaría alguna que otra patada en el coño... :roll:
