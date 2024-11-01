Agricultura: ¿hay solución a la escasez de mano de obra en España? [EN]

Según un informe de Cajamar, las ofertas de empleo existentes se perciben como insuficientemente atractivas para los potenciales trabajadores, mientras existe un fuerte vínculo entre el empleo agrícola y la mano de obra migrante. España es el país más competitivo de la UE en agricultura y pesca, un 53% por encima de la media de la UE-27, esto sugiere que existe un margen significativo para aumentar los salarios medios, actualmente un 29% por debajo de la media de la UE-27, sin minar la competitividad.