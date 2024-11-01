edición general
Agricultura: ¿hay solución a la escasez de mano de obra en España? [EN]

Según un informe de Cajamar, las ofertas de empleo existentes se perciben como insuficientemente atractivas para los potenciales trabajadores, mientras existe un fuerte vínculo entre el empleo agrícola y la mano de obra migrante. España es el país más competitivo de la UE en agricultura y pesca, un 53% por encima de la media de la UE-27, esto sugiere que existe un margen significativo para aumentar los salarios medios, actualmente un 29% por debajo de la media de la UE-27, sin minar la competitividad.

emmett_brown #1 emmett_brown
Sí, pagar más y que el empresario en lugar de cambiarse de coche cada 5 años lo haga cada 10.
#3 Chappie
#1 sí, pagar más y subir precios e impuestos.
#14 UserNotFound_164
#3 la subida de precios ya la han aplicado. A ver si ahora se ponen con los sueldos.

www.threads.com/@ocuconsumidores/post/DMuv7LcKwG8/evolución-de-los-pr
Febrero2034 #4 Febrero2034
#1 y las soluciones reales para quien no cambia de coche cada 5 años?
makinavaja #5 makinavaja
#1 Y trasladar parte de los enormes beneficios de las grandes cadenas de distribución y venta al productor...
#9 encurtido
Lo más parecido a "solución" es dejar cultivos intensivos en mano de obra y cambiarlos por otros que se puedan mecanizar. Es más o menos lo que ha ido pasando en países como Francia o Países Bajos, donde sólo se pueden dedicar a cosas que se producen automatizadas o cultivos muy de nicho, es decir, los productos gourmet que salen en el programa "Les carnets de Julie".

No es un tema de exceso de beneficios empresariales como indica #1 ni de las cadenas de distribución…   » ver todo el comentario
#6 Indiana.Collons
#1 eso sería liberalismo, que es prácticamente fascismo, que me lo ha dicho mi cuñado.

El partido, que sabe más que nosotros lo que nos conviene, debe decirnos dónde debemos trabajar y por cuánto
#10 soberao *
#1 Pagar más en sueldos, pero luego nadie quiere que suba el precio de la comida, cuando todo lo demás sube, piensos, gasoil, fitosanitarios, salarios, precio de las tierras, etc. Hay que recordar cuando el aceite de oliva empezó a subir de precio y todo el mundo quejándose por el abuso. Es una responsabilidad que hay que asumir como sociedad.
#17 okeil
#10 A mi me da lo mismo que el precio de la comida suba, pero a mi me tienen que subir el sueldo por ese motivo. Entonces lo que a los empresarios les debería interesar es llegar a un punto de equilibrio entre inflación y salarios, pero no, si cae una hoja en Nueva Zelanda, suben los precios en cadena, de la comida, de todos los bienes, y al final, de los salarios, y volvemos a empezar.
Feindesland #16 Feindesland
#1 Mira, como con la vivienda...

:palm:
#2 Almirantecaraculo
Un curro duro, para el cual hay que valer y/o hacer sacrificios, que además con los precios de hoy apenas da para comer y en un mundo en el cual tanto tienes tanto vales...
Para qué? Si se puede alquilar el piso heredado y ser un parásito? Ganas más dinero y trabajar menos.
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano
Hasta hace no tanto (no sé si sigue sucediendo), a la campaña de vendimia en Francia iban autobuses completos de gente de pueblos de Andalucía. No es que la gente no quiera trabajar en el campo, que también sucede, el problema añadido son las condiciones.

#2 Y ahí entramos en otro de los problemas, no sólo hay un problema de falta de voluntad para mejorar las condiciones, también hay un problema de margen de beneficios o la "competencia de Marruecos", entrecomillado porque una buena…   » ver todo el comentario
#8 daniMate
#2 para los curros duros no "hay que valer" .
Hay que "no tener más opción".

Porque son curros que no pagan el esfuerzo.

Este tipo de trabajos duros son solo para gente desesperada sin más opción. De ahí que durante siglos, los dueños de los campos se negarán a qué en sus territorios hubiera otra alternativa.
Voluntariamente los terratenientes dejaron sus regiones atrasadas culturalmente y tecnológicamente. Se negaron a industrializarlas, a dar escolarización a los…   » ver todo el comentario
#12 unocualquierax
#8 #11
Los dos tenéis más razón que dos santos. Exactamente esas son las razones.
DonNadieSoy #11 DonNadieSoy
Pagando la hora a 6€, en negro, y aguantando insultos y malos modos, como he visto yo a mas de un "empresario", la respuesta es No
XtrMnIO #15 XtrMnIO
Mejores condiciones, abolición de la esclavitud.
Macnulti_reencarnado #13 Macnulti_reencarnado
Claro que la hay, eliminar prestaciones a quienes rechacen trabajos.
