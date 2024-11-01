Agresiones, coacciones y daños materiales para echar de su casa a una mujer con contrato de alquiler en vigor  

Representantes de una empresa tipo Desokupa hostigan a una mujer de Guardamar para que deje su casa con agresiones físicas y materiales que han causado dos heridos entre las personas del grupo de apoyo de la afectada. La víctima principal del hostigamiento tiene un contrato en vigor vigente hasta el año 2027.
| etiquetas: desahucio , agresiones , alquiler
Relacionada: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la pena de 11 años de cárcel para dos 'desokupas' por intentar matar a un hombre en Tenerife
www.meneame.net/story/tribunal-superior-justicia-canarias-ratifica-pen
Le va salir cara la jugada al casero.
Si se trata de una agresion gratuita y repetida, es raro que no se haya presentado una denuncia formal en comisaria/juzgado. Quizás me equivoco, pero suelo desconfiar de las noticias de conflictos si sólo se da la versión de una parte.
Los nazis tienen trabajo porque las instituciones no hacen su trabajo y porque permitimos que la gente entre en casas que no son suyas.
No hay más.
Piso de fondo en Barcelona. Por un día se les pasa el plazo para no renovar. Venden el piso. El comprador, ajeno a toda la movida, cree que el piso está ocupado, y mandan a los desokupas.
Imaginen la sorpresa que se encuentran cuando ven que el inquilino ya tiene una sentencia de instancia diciendo que el agua moja y que aunque fuese sólo por un día, el fondo mandó la no renovación del contrato fuera de plazo y que la prórroga ya se había activado.
Hay muchos casos así donde más que la mafia parece que interviene la TIA y Mortadelo y Filemón.
Hay muchos que no reconocen las pifias ni delante del juez.
Visto de otro modo, los nazis tienen ese trabajo porque los mierdas que los contratan no tienen miedo a que les paguen con la misma moneda y les corran a gorrazos hasta sacarles del continente.
Que no dé pa’ mas no significa que su simplificación sea acertada. Todos sabemos que esto va a seguir así hasta que se lleven por delante a tres o cuatro matones de mierda.
Lo que pasa es que a algunos, los medios les tienen tan comida la cabeza que no se paran a pensar, informarse y en usar a un abogado, que es más útil que un neonazi.
No hay más.
El casero llevaba un tiempo intentando echar a los inquilinos para que se vayan y poner alquiler turístico. Varios se van, pero el afectado decide quedarse porque aun tiene 2 años de derecho por contrato. Al par de semanas le vienen dos hombres y le tiran la puerta abajo, allanan, aterrorizan, y lesionan al inquilino.
Cuando llegamos varios voluntarios, le ayudamos arreglar la puerta y lo acompañamos al juzgado a denunciar.
Los daños y agresiones con testigos son muy faciles de acreditar, si llega ese guardia civil y pregunta quien le ha pegado y hay testigos se los tiene que llevar a comisaria o es complice. Ni derecho de vivienda ni nada de cuentos, agredir y amenazar no esta entre los derechos de un casero.
Si os fijais el guardia civil solo repite argumentos de los desokupasy ni les mira porque son sus amos.
Lo necesita para subir el alquiler 300 euros más al siguiente j3j3j3j3
Para qué leer la noticia si tú has venido a hablar de tu libro
Ya conocemos estos "peros"...