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Agresiones, coacciones y daños materiales para echar de su casa a una mujer con contrato de alquiler en vigor

Agresiones, coacciones y daños materiales para echar de su casa a una mujer con contrato de alquiler en vigor  

Representantes de una empresa tipo Desokupa hostigan a una mujer de Guardamar para que deje su casa con agresiones físicas y materiales que han causado dos heridos entre las personas del grupo de apoyo de la afectada. La víctima principal del hostigamiento tiene un contrato en vigor vigente hasta el año 2027.

| etiquetas: desahucio , agresiones , alquiler
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35 comentarios
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Comentarios destacados:          
alfre2 #1 alfre2
Lo que la tele asustaviejas llamaría una “okupa”, cierto?
31 K 283
MiguelDeUnamano #7 MiguelDeUnamano *
#1 Y lo que mucho hijoputa sabía que iba a pasar pero aún así justificaba a los neonazis estos diciendo "alguien tiene que hacer algo", debe de ser que les gusta la manera en que la ultraderecha "impone su orden".

Relacionada: El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la pena de 11 años de cárcel para dos 'desokupas' por intentar matar a un hombre en Tenerife

www.meneame.net/story/tribunal-superior-justicia-canarias-ratifica-pen
19 K 190
alfre2 #6 alfre2
Un minuto de riguroso silencio por todos los fachapobres que pagan por un servicio de alarmas, y además les han endosado un “seguro antiokupas” adicional. :troll:
13 K 134
#13 C.Nutrio
#6 No puedo. A la de dos segundos se me escapa la risa floja.
4 K 35
ingenierodepalillos #26 ingenierodepalillos
#13 Su resistencia es encomiable, ni medio segundo he durao.
0 K 12
#2 fralbin
Pues si esta pagando el alquiler, le recomiendo que ingrese los pagos en el juzgado, contrate un abogado y se declare vulnerable.

Le va salir cara la jugada al casero.
14 K 134
Kyoko #16 Kyoko
#2 A ver, el problema aqui es que falta información.
Si se trata de una agresion gratuita y repetida, es raro que no se haya presentado una denuncia formal en comisaria/juzgado. Quizás me equivoco, pero suelo desconfiar de las noticias de conflictos si sólo se da la versión de una parte.
3 K 38
#33 fzman
#16 La notícia es rara de por sí.
0 K 7
blid #22 blid
#2 Que va a pagar. Por algo el propietario a perdido el tiempo y el dinero en pagar a esta gente.

Los nazis tienen trabajo porque las instituciones no hacen su trabajo y porque permitimos que la gente entre en casas que no son suyas.

No hay más.
1 K 18
#24 Hynkel
#22 Conozco de primera mano un caso en el que al menos no hubo violencia, pero el resto fue de traca.

Piso de fondo en Barcelona. Por un día se les pasa el plazo para no renovar. Venden el piso. El comprador, ajeno a toda la movida, cree que el piso está ocupado, y mandan a los desokupas.

Imaginen la sorpresa que se encuentran cuando ven que el inquilino ya tiene una sentencia de instancia diciendo que el agua moja y que aunque fuese sólo por un día, el fondo mandó la no renovación del contrato fuera de plazo y que la prórroga ya se había activado.

Hay muchos casos así donde más que la mafia parece que interviene la TIA y Mortadelo y Filemón.
1 K 20
elGude #27 elGude
#24 porque usar un abogado está sobrevalorado. El mero hecho de llamar a despkupa ya te quita la razón.
1 K 25
#35 Hynkel
#27 No, si en el caso que digo el que lío la pajarraca fue el fondo, que se calló al comprador que mandaron la no renovación fuera de plazo, y que el piso ya no se podía vender "sin bicho". Fueron los del fondo los que se hicieron los locos y les pillaron con el culo al aire.

Hay muchos que no reconocen las pifias ni delante del juez.
0 K 8
ingenierodepalillos #25 ingenierodepalillos
#22 Los nazis tienen ese trabajo porque la policía no hace su trabajo impidiendo que empresas como esta hagan amenazas, hostiguen y acosen a personas.

Visto de otro modo, los nazis tienen ese trabajo porque los mierdas que los contratan no tienen miedo a que les paguen con la misma moneda y les corran a gorrazos hasta sacarles del continente.

Que no dé pa’ mas no significa que su simplificación sea acertada. Todos sabemos que esto va a seguir así hasta que se lleven por delante a tres o cuatro matones de mierda.
3 K 45
elGude #29 elGude
#25 muy bonito todo lo que dices, pero hay maneras legales de hacer las cosas, que la gente comets delitos no quiera decir que puedas contratar a una "empresa" de tarados mentales que no saben escribir su nombre sin cometer 3 faltas de ortografía.

Lo que pasa es que a algunos, los medios les tienen tan comida la cabeza que no se paran a pensar, informarse y en usar a un abogado, que es más útil que un neonazi.
1 K 25
ingenierodepalillos #31 ingenierodepalillos
#29 ¿Seguro que quería enlazar mi comentario con esa respuesta y no uno anterior?
0 K 12
#34 rantamplan81
#25 #29 En algunos casos hasta hay policías que les dicen que no se molesten en denunciar (ya no sé si porque se pasan el cuñadómetro o por mala fe).
0 K 6
#30 DenisseJoel
#22 Si contratas a un delincuente para cometer un delito, te conviertes en un delincuente tú también.

No hay más.
1 K 24
#23 JanSolo
Hasta que no haya muertos esto va a ir a peor como pasa siempre.
2 K 34
zeioth #28 zeioth
Es exactamente el mismo caso que me encontré en Málaga hace apenas dos meses. Un chico universitario que tenía un contrato de alquiler de 5 años firmado. Le quedaban 2 en vigencia.

El casero llevaba un tiempo intentando echar a los inquilinos para que se vayan y poner alquiler turístico. Varios se van, pero el afectado decide quedarse porque aun tiene 2 años de derecho por contrato. Al par de semanas le vienen dos hombres y le tiran la puerta abajo, allanan, aterrorizan, y lesionan al inquilino.

Cuando llegamos varios voluntarios, le ayudamos arreglar la puerta y lo acompañamos al juzgado a denunciar.
2 K 33
yabumethod #21 yabumethod
¿Me vas a decir que estos hijos de purta echaron a una persona a la calle por no esperar un puto mes?
0 K 10
yer0 #17 yer0
Qué lástima no ser guardia civil. Qué lastima de guardia civil el que va... Está claro que yo no podría ser guardia civil, acabo yo preso.
0 K 9
gusloira #32 gusloira
Solo que esos tios esten ahi delante de un guardia civil amenazando y gritando dentro de una propiedad privada ya deja claro para quien trabaja el señor de uniforme.
Los daños y agresiones con testigos son muy faciles de acreditar, si llega ese guardia civil y pregunta quien le ha pegado y hay testigos se los tiene que llevar a comisaria o es complice. Ni derecho de vivienda ni nada de cuentos, agredir y amenazar no esta entre los derechos de un casero.
Si os fijais el guardia civil solo repite argumentos de los desokupasy ni les mira porque son sus amos.
1 K 9
#15 gadish
A veces me pegunto...no podrían aparecer enmascarados con bates de beisbol en este tipo de situaciones? Lo pegunto sin segundas eh! Alguien que esparza los micro sesos de los putosnazis, a ver si por repetición, acaban entendiendo que no son bienvenidos.
0 K 7
mahuer #4 mahuer
#3 seguramente a ese casero no se le pueda aplicar ninguna cláusula legal para que recupere el piso. Tiene más pinta de caso de avaricia.
2 K 26
Andreham #5 Andreham
#3 No apoyas a estos nazis pero si el casero dice que te vayas porque necesita el piso te vas.

Lo necesita para subir el alquiler 300 euros más al siguiente j3j3j3j3
12 K 128
Delay #8 Delay
#3 Lo firmó con los antiguos propietarios, unos ingleses que se habían afincado en Guardamar a finales de los años 90, pero que regresaron a su país en 2007. (...) El mismo contrato indica que, en caso de venta de la vivienda arrendada, el arrendador se compromete a avisarla con una antelación mínima de un mes a la fecha de formalización de la compraventa. Algo que nunca se produjo.

Para qué leer la noticia si tú has venido a hablar de tu libro :roll:
25 K 214
elGude #20 elGude
#18 go to #8
1 K 33
SerVicius #9 SerVicius
#3 "se lo ha sacado de la manga". ¿Lo sabes tu eso? ¿Como has llegado a esa conclusión? ¿Si el casero puede desalojar, por que acude a esos nazis a los que no apoyas? ¿Apoyas a otros nazis? Cuentanos tu la historia por favor que estamos deseosos de saber!
5 K 59
Kyoko #18 Kyoko
#9 Lo que pasa es que faltan datos. Ante una agresión física reiterada, lo primero es presentar denuncia en comisaria. Nos hemos de creer que le hacen todo tipo de perrerías durante meses (daños a la vivienda, robo de pertenencias, agresión física etc, etc) y no presenta ninguda denuncia formal? Resulta que la única vez que viene la policia lo único que hace es identificar a los presentes? Puedo estar equivocada, pero aqui algo no cuadra.
0 K 9
#10 baronluigi
#3 ¿Siendo una cuenta clon de derechas con todos tus mensajes haciendo proselitismo de derechas? Hombre que los apoyas.
3 K 23
oceanon3d #11 oceanon3d *
#3 Tu si te estas sacando de la manga lo que te interesa para cuadrar tu relato. No fallas nunca.
2 K 25
#12 Suleiman
#3 Lee, que no cuesta mucho antes de soltar giilipolleces.
1 K 20
#14 C.Nutrio
#3 Ana Rosa, ¿eres tú?
1 K 10
Gintoki #19 Gintoki
#3 "No apoyo a estos nazis, pero".

Ya conocemos estos "peros"...
1 K 18

menéame