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El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ratifica la pena de 11 años de cárcel para dos 'desokupas' por intentar matar a un hombre en Tenerife
El ataque se originó por una disputa sobre una vivienda ocupada, donde los condenados ejercieron presión sobre la víctima para que abandonara el inmueble, según la resolución judicial
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#3
Supercinexin
Sólo recordar que en el conservador, derechista, monárquico y capitalista Reino Unido, éste tipo de empresas son ilegales.
Increíble que la ley en España, o los jueces quizá, permitan su existencia. De la policía ni hablo, porque colaboran con ellos activamente como si fueran auténticos compañeros, coño.
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#6
crob
*
#4
ila he leído y precísamente por eso he entendido que indemnizan a la víctima, no que pagan los costes que generan en sanidad: ambulancia, ingresos, cirugía, baja médica, aisencias, revisiones, etc es un buen pico
Los costes de su puta salvajada los pagamos todos. Propongo que los paguen ellos, igual que las costas judiciales que sean los costes de sanidad
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#1
crob
En estos casos estaría bien que también pagaran los costes sanitarios de las lesiones que causan
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#4
Vodker
#1
ya hay también condena por responsabilidad civil y secuelas psíquicas.
Igual leyendo la noticia y esoooo...
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#5
estemenda
...esperaron a la víctima cuando salía de la vivienda ... le golpearon en la cabeza de forma súbita. Cuando el hombre cayó al suelo, ya sin capacidad de defensa, continuaron propinándole golpes... La víctima sufrió traumatismo craneoencefálico, fracturas en la cabeza y en la cara, neumotórax, fracturas costales y otras lesiones de enorme gravedad...
Todo esto en plan "este es mi trabajo" ¿pero es que esta gente no comprende ni la ley ni la cárcel ni las consecuencias de sus actos?
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K
21
#2
Hynkel
Ahora es cuando dice Esteve que "son casos aislados que no nos representan, nosotros somos legales".
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menéame
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Increíble que la ley en España, o los jueces quizá, permitan su existencia. De la policía ni hablo, porque colaboran con ellos activamente como si fueran auténticos compañeros, coño.
Los costes de su puta salvajada los pagamos todos. Propongo que los paguen ellos, igual que las costas judiciales que sean los costes de sanidad
Igual leyendo la noticia y esoooo...
Todo esto en plan "este es mi trabajo" ¿pero es que esta gente no comprende ni la ley ni la cárcel ni las consecuencias de sus actos?