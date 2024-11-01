Los agentes perseguían a un inmigrante cuando mataron a Alex Pretti. Ahora, él comparte su historia. (ENG)

José Huerta Chuma es un hombre que vive escondido, y también es un hombre angustiado. No deja de revivir en su mente el fatal tiroteo del residente de Minneapolis Alex Pretti, preguntándose si podría haber hecho algo diferente y si hay algo que «hubiera salvado esa vida». Este inmigrante ecuatoriano de 41 años, que afirma llevar más de dos décadas en Estados Unidos, describió cómo presenció el tiroteo tras esconderse en un negocio local.