edición general
21 meneos
21 clics
Los afectados por esclerosis suben un 15% en 15 años

Los afectados por esclerosis suben un 15% en 15 años

Según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN) es una enfermedad que afecta ya a más de 55.000 personas en España, una cifra un 15% superior a la que se manejaba hace 15 años. Hoy, 18 de diciembre, es el Día Nacional de la Esclerosis Múltiple.

| etiquetas: esclerosis múltiple , día nacional
17 4 0 K 60 ciencia
13 comentarios
17 4 0 K 60 ciencia
Comentarios destacados:    
LaLaLari #1 LaLaLari
Como enferma de EM no sé muy bien cómo me hace sentir esta noticia que se centra en el gasto que le suponemos al Estado, pero quería subir algo en relación a la enfermedad como conmemoración del día nacional.

Aún soy novatilla, así que no sé si he subido bien la noticia. Si hay algo mal, corregidme, porfa.
8 K 62
tusitala #2 tusitala
#1 Mal de muchos... problema social.
Cuantos más enfermos más interés por encontrar la cura.
1 K 17
LaLaLari #4 LaLaLari
#2 Justo eso me dijeron el día de mi diagnóstico.
1 K 13
Arkhan #3 Arkhan
#1 Es una enfermedad muy cabrona que sale muy cara, tanto para las arcas públicas como para las cuentas de las familias.

Y que parte de su análisis se base en el dinero es lógico, es el recurso que más se necesita para asegurar la calidad de vida del paciente y de la familia.
0 K 12
LaLaLari #5 LaLaLari
#3 Sí, supongo que es lógico, pero me ha hecho sentir un poco culpable.
0 K 6
#6 Tronchador.
#5 Pues no te sientas culpable, que pagamos impuestos agusto para estas cosas.
4 K 37
#10 cybermon *
#6 impuestos para estas cosas nadie puede estar en desacuerdo. El problema es que, o llegan mal, tarde, o nunca...
0 K 20
Ovlak #13 Ovlak *
#10 Ni tanto ni tan calvo. Es cierto que hay muchas cosas que mejorar, en #7 señalo un ejemplo. Pero también hay que reconocer que esta enfermedad en otros países supondría una ruina absoluta que aquí no supone. Ya no hablo del coste del personal y las caras pruebas diagnósticas a las que se someten con regularidad estos pacientes, sino también a los costosos tratamientos modificadores de la enfermedad que financia el SNS al completo y que para la inmensa mayoría de pacientes serían inasumibles. Por ejemplo, tratarse con ozanimod cuesta hoy en día más de 15.000 euros al año. Y recuerdo que, hace años, el dimetilfumarato se iba por encima del doble. Pues esos tratamientos se cubren al 100%, los pacientes no ponen ni un céntimo.
0 K 11
#11 Tronchador.
#10 El que no quiere pagar impuestos y es un neoliberal está en desacuerdo con estas cosas. Porque estas cosas son imposibles sin un estado fuerte que garantice la salud de todos.
0 K 7
Arkhan #8 Arkhan
#5 Pues no tienes que sentirte culpable de consumir unos recursos públicos que están ahí para eso y que, seguramente, tu familia y tu habréis pagado de sobras con anterioridad. Lo que toca no es sentirse mal, toca trabajar para defender el sistema sanitario que tenemos.

Tenemos un sistema sanitario que se ha demostrado que funciona y que bien gestionado funciona eficientemente y bien.

Y si quieres "devolver algo" hay centros de salud que tienen grupos de apoyo donde los propios enfermos dirigidos por un profesional dan soporte y apoyo a enfermos de su misma patología. No digo que tengas que devolver nada pero a lo mejor te ayuda a ti también de alguna manera.
1 K 19
Ovlak #9 Ovlak *
#5 Es curioso que no es la primera vez que lo oigo a los pacientes de EM. No te culpabilices de algo que no es tu culpa. El estado está para estas cosas y hasta el más fanático de los libertarras sería incapaz de no reconocer que los impuestos deberían estar para estas cosas sin que se le caiga la cara de vergüenza. Si de verdad alguien lo considera algo de lo que sentirse culpable, ofrécele cambiar los roles.
1 K 18
Furiano.46 #12 Furiano.46
#5 no es algo que se busque. Es mala suerte
0 K 10
Ovlak #7 Ovlak *
#1 en este tipo de enfermedades que están en el límite de ser "raras" el incremento del número de afectados no tiene por qué significar un aumento de la prevalencia de la enfermedad sino que también puede ser una mejora en el diagnóstico. La EM es una enfermedad muy complicada de diagnosticar (no hay una prueba única y determinante que te diga si la tienes) y hace años lo era mucho más.

Más gasto debería suponer, empezando por la principal reivindicación de que se conceda el 33% de…   » ver todo el comentario
0 K 11

menéame