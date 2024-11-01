edición general
Una aerolínea se ha cansado de los vídeos a todo volumen en el avión: si no usas auriculares, pueden echarte del vuelo

United Airlines ha decidido poner freno a una escena cada vez más habitual en los aviones: pasajeros viendo vídeos, escuchando audios o reproduciendo música...

mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Espero que sea en cualquier momento del vuelo.
Skiner #4 Skiner
Esto debería ser extensivo a todos los transportes colectivos, si un majadero pone el dichoso altavoz que se baje en la siguiente parada si no usa auriculares.
#2 diablos_maiq
¿En pleno vuelo? :-O
jonolulu #7 jonolulu
Me ha venido a la mente este sistema

.  media
mikhailkalinin #5 mikhailkalinin
Con efecto inmediato.
johel #6 johel
Si te gastas digamos entre 50 y 1200 euros en un vuelo, entre 200 y 1500 en el movil pero no eres capaz de gastarte 10 euros en unos auriculares BT de usar y tirar, el que merece ser tirado eres tu.
DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
Gracias
