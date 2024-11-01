·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6456
clics
Esto es lo que les ocurre a unos paramecios cuando les echas sal, observado con un microscopio
9632
clics
Laura Chiclana informando desde la entidad sionista de Iker Jiménez
6036
clics
¿Síntomas de demencia? Cinco señales que hay que tener en cuenta a partir de los 50 años
4342
clics
Imágenes satelitales han revelado que Irán tumbó cuatro de los ocho sistemas únicos de defensa de EEUU. Si llegan a cero comienza una nueva guerra
5169
clics
Corrido| España le dijo no a Trump
más votadas
477
Mark Ruffalo elogia a Pedro Sánchez: "Este hombre debería estar liderando la Unión Europea en estos tiempos peligrosos"
463
EE. UU. recibe 100 millones de dólares en oro de Venezuela
416
Irán niega haber atacado a Turquía, Azerbaiyán y Chipre y dice que se trata de un “ataque de falsa bandera” [ENG]
274
VÍDEO | Un hombre simula una agresión antisemita delante de la policía tras increpar a manifestantes propalestinos
485
Dimite la directora de robótica de OpenAI tras un acuerdo con el Pentágono
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
6
meneos
6
clics
Una aerolínea se ha cansado de los vídeos a todo volumen en el avión: si no usas auriculares, pueden echarte del vuelo
United Airlines ha decidido poner freno a una escena cada vez más habitual en los aviones: pasajeros viendo vídeos, escuchando audios o reproduciendo música...
|
etiquetas
:
united
,
airlines
,
auriculares
5
1
0
K
61
tecnología
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
5
1
0
K
61
tecnología
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
mente_en_desarrollo
Espero que sea en cualquier momento del vuelo.
7
K
88
#4
Skiner
Esto debería ser extensivo a todos los transportes colectivos, si un majadero pone el dichoso altavoz que se baje en la siguiente parada si no usa auriculares.
4
K
55
#2
diablos_maiq
¿En pleno vuelo?
1
K
19
#7
jonolulu
Me ha venido a la mente este sistema
.
0
K
16
#5
mikhailkalinin
Con efecto inmediato.
0
K
10
#6
johel
Si te gastas digamos entre 50 y 1200 euros en un vuelo, entre 200 y 1500 en el movil pero no eres capaz de gastarte 10 euros en unos auriculares BT de usar y tirar, el que merece ser tirado eres tu.
0
K
10
#3
DayOfTheTentacle
Gracias
0
K
9
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
.