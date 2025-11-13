La advertencia de un profesor por el extremismo entre los jóvenes en España: "Lo han aprendido en casa"

El escritor y docente Coradino Vega observa cada día en su aula cómo las tensiones ideológicas y sociales del país se cuelan en las conversaciones de sus alumnos. Profesor de literatura en un instituto sevillano y autor del artículo 'La picaresca, una cuestión hereditaria' publicado en El País, defiende en La Ventana que "muchos de los males que atribuimos a los más jóvenes tienen más que ver con lo que les hemos enseñado en casa que con lo que han aprendido fuera".