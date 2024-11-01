La Administración Trump vuelve a traer discretamente a trabajadores migrantes para paliar la escasez de mano de obra agrícola que ella misma ha provocado (ENG)

El futuro de la mano de obra agrícola estadounidense se ha convertido en un problema económico urgente, ya que las políticas de inmigración del presidente Donald Trump chocan con la dependencia que las explotaciones agrícolas tienen desde hace tiempo de la mano de obra migrante. En todo Estados Unidos, los agricultores afirman que cada vez es más difícil encontrar personal suficiente para cosechar los cultivos y mantener la producción alimentaria. En respuesta a ello, muchas empresas agrícolas han recurrido al programa de visados H-2A.