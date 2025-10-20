edición general
El adiós a los coches de caballos en Málaga provoca una ola de solidaridad para dar un nuevo hogar a los animales  

Málaga ha hecho efectiva este mes la extinción de las 25 licencias del servicio de paseo turístico en coche de caballos. El alcalde, en su día, explicó que había manteniendo conversaciones con los titulares de los coches de caballos para indemnizarles, dado que las concesiones tenían aún varios años de vigencia. Sin embargo, el futuro de los caballos quedó en el aire hasta este mes, cuando una iniciativa solidaria ha logrado asegurar su traslado a un entorno más adecuado. En este contexto entra en escena la asociación Burrito y Caballo Libre...

#1 soberao *
Los podían haber puesto eléctricos y que el caballo fuera andando sin tirar del carro, como las bicis eléctricas con tracción al pedaleo. :roll:
