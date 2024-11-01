edición general
Adif tiene parados 4 de sus 7 trenes clave de seguridad Más del 60% de los trenes de inspección de alta velocidad lleva más de dos años fuera de servicio

Adif tiene parados 4 de sus 7 trenes clave de seguridad Más del 60% de los trenes de inspección de alta velocidad lleva más de dos años fuera de servicio

Más de 113 millones de euros en material ferroviario crítico duermen en vías muertas. Cuatro de los siete trenes de inspección de alta velocidad de Adif, más del 60% de la flota destinada a vigilar el estado de las líneas AVE, llevan más de dos años fuera de servicio, inmóviles, deteriorándose y, en algunos casos, vandalizados. Son los ojos electrónicos que deben detectar grietas, desalineaciones y defectos antes de que se conviertan en incidentes.

#2 mcfgdbbn3 *
Adif tiene parados 4 de sus 7 trenes

El tema no es si están parados (que en el caso de alguno podría ser porque es nuevo y aún no lo han recepcionado), sino si las vías tienen las inspecciones al día, o si con el aumento del tráfico se deberían hacer más inspecciones.
1 K 24
Pacman #3 Pacman
#2 están abandonados y vandalizados (según articulo)

He oído en la tv que estaban aparcados a espera de homologar, por más de un año... Pues imaginad como deben estar, con los artistas de spray y amigos del metal ajeno.
3 K 43
kumo #4 kumo *
#2 Están vandalizados. No creo que los reciban nuevos ya así. Si se compran 7 trenes, pongamos que es porque al menos necesitas 5 operativos para revisar una red que además ha ido creciendo, no para tener más del 50% abandonados en una campa.

Ni cotiza que si el gobierno fuera del PP, los gritos de los recortes matan serían constantes (y con razón). Pero como le ha caído al PSOE, pues ha sido la mala suerte, el temporal, A lo mejor Franco, quien sabe.  media
4 K 47
#7 mcfgdbbn3 *
#2 y #4: ¿Vandalizados o grafiteados? No me fío mucho de estos periodistas que un día te hablan de trenes, otro de volcanes, otro de criptomonedas y otro de geopolítica.

Que no digo que no tengan que hacer las cosas mejor, pero es lo de siempre, si haces la licitación y tardan en cumplirla... ¿Qué haces, fuerzas al fabricante a saltarse los protocolos y que no haga bien la inspección?

Lo de los grafitis es un problema al que no se le presta atención, porque de la misma forma que grafitean, pueden sabotear el tren, y no se mejora la seguridad del perímetro de las zonas donde aparcan los trenes, ni se ponen penas de prisión por grafitear los trenes.
0 K 12
#8 Leon_Bocanegra *
#4 algunos os tragais los bulos de la derecha tan gustosamente que ya ni los propios medios de derechas se molestan en engañaros.
Os ponen el titular de mierda y os lo tragais aunque luego leas la noticia y en ella se explique que :
La unidad no desapareció sin más, sino que fue reemplazada por un nuevo órgano llamado “Observatorio para la coordinación y prevención de crisis...
Sobre este nuevo órgano recaía desde hace medio año las funciones de prevención y seguridad en las infraestructuras que debían haber alertado sobre los problemas en el tramo de Adamuz</b>
0 K 9
kumo #9 kumo
#8 A ver si alguna vez puedes entrar a discutir algo como una persona normal. Sé que es mucho pedir.

Ventajas de ese reemplazo? Espero a que te pasen el argumentario, si quieres.
1 K 17
#10 Leon_Bocanegra
#9 ni se las ventajas ni los inconvenientes, pero se que las funciones de la unidad de emergencias pasaron al nuevo órgano.
Y no, a la gente que difunde bulos no le voy a discutir con normalidad. Porque no es lo que queréis.

Ahora pregunto yo. Tú que has difundido el bulo sin siquiera leerte la noticia, contestame:


Inconvenientes de ese reemplazo? Espero a que te pasen el argumentario, si quieres
0 K 9
kumo #12 kumo
#10 No, no. No va así. Tu entras llamando cosas a la gente, tú argumentas. Y si no, chitón y a otra cosa. Que conmigo esa mierda no te va a funcionar.

Estamos?

PD: Del tema del envío ni mu, claro. A ver... :roll:
1 K 17
#13 Leon_Bocanegra *
#12 ya he argumentado compañero camarada. Te he desmontado el bulo. Ahora te pregunto yo a ti, como difusor del bulo, pero prefieres dar la patada p'alante. No vayas a hacerte cargo de tus actos.

Del tema del envío no puedo decir nada porque no tengo datos de si es cierto o no
Y viendo de donde viene el envío (un medio de la derechusma) y como actúan esos medios, hasta que no tenga más datos no puedo hablar.
0 K 9
#5 A_S *
BULO.
Oscar Puente ya ha salido a desmentir este bulo. Uno está en funcionamiento, dos calibrándose y el cuarto se espera que empiece a funcionar este año por temas de homologación.
1 K 20
jm22381 #18 jm22381
Luego ves los vídeos de trenes de alta velocidad chinos en los que una moneda de canto no se cae y entiendes que para tener la segunda red de alta velocidad más extensa del mundo tienes que tener también uno de los mejores sistemas de revisión de vías automatizado y no uno tercermundista.
0 K 17
Febrero2034 #11 Febrero2034
Lo que se vanaglorias de "lo público", no se pq no están cabreados con esta situación. Otra noticia q no saldrá a portada.
1 K 16
#14 Leon_Bocanegra
#11 te lo he dicho 70 veces, las noticias de medios de mierda ,no cuelan. Cuando un medio serio la confirme cambiará la cosa.
0 K 9
Febrero2034 #15 Febrero2034
#14 El Pais tb es un medio de mierda? pregunto
Publico es un medio serio?
0 K 7
#16 Leon_Bocanegra
#15 ni el país ni público se dedican sistemáticamente a difundir mierda. Negocios tv si.
0 K 9
obmultimedia #17 obmultimedia
#1 Óscar Puente ha desmentido este bulo.
0 K 11
Carnedegato #6 Carnedegato
Más de 113 millones de euros en trenes de inspección críticos pudriéndose en vías muertas mientras el socialismo patrio habla de “urgencia democrática”: cuatro de siete trenes de seguridad del AVE parados durante años, vandalizados y fuera de servicio, los mismos que deberían prevenir accidentes, es la foto perfecta de la gestión pública de la izquierda: propaganda, ministerios y eslóganes por delante; mantenimiento, control y responsabilidad por detrás. Mucho discurso moral, cero eficacia, y cuando llegue el problema, ya buscarán a quién culpar.
2 K 3

