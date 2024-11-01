Adif tiene parados 4 de sus 7 trenes clave de seguridad Más del 60% de los trenes de inspección de alta velocidad lleva más de dos años fuera de servicio

Más de 113 millones de euros en material ferroviario crítico duermen en vías muertas. Cuatro de los siete trenes de inspección de alta velocidad de Adif, más del 60% de la flota destinada a vigilar el estado de las líneas AVE, llevan más de dos años fuera de servicio, inmóviles, deteriorándose y, en algunos casos, vandalizados. Son los ojos electrónicos que deben detectar grietas, desalineaciones y defectos antes de que se conviertan en incidentes.
El tema no es si están parados (que en el caso de alguno podría ser porque es nuevo y aún no lo han recepcionado), sino si las vías tienen las inspecciones al día, o si con el aumento del tráfico se deberían hacer más inspecciones.
He oído en la tv que estaban aparcados a espera de homologar, por más de un año... Pues imaginad como deben estar, con los artistas de spray y amigos del metal ajeno.
Ni cotiza que si el gobierno fuera del PP, los gritos de los recortes matan serían constantes (y con razón). Pero como le ha caído al PSOE, pues ha sido la mala suerte, el temporal, A lo mejor Franco, quien sabe.
Que no digo que no tengan que hacer las cosas mejor, pero es lo de siempre, si haces la licitación y tardan en cumplirla... ¿Qué haces, fuerzas al fabricante a saltarse los protocolos y que no haga bien la inspección?
Lo de los grafitis es un problema al que no se le presta atención, porque de la misma forma que grafitean, pueden sabotear el tren, y no se mejora la seguridad del perímetro de las zonas donde aparcan los trenes, ni se ponen penas de prisión por grafitear los trenes.
Os ponen el titular de mierda y os lo tragais aunque luego leas la noticia y en ella se explique que :
La unidad no desapareció sin más, sino que fue reemplazada por un nuevo órgano llamado “Observatorio para la coordinación y prevención de crisis...
Sobre este nuevo órgano recaía desde hace medio año las funciones de prevención y seguridad en las infraestructuras que debían haber alertado sobre los problemas en el tramo de Adamuz</b>
Ventajas de ese reemplazo? Espero a que te pasen el argumentario, si quieres.
Y no, a la gente que difunde bulos no le voy a discutir con normalidad. Porque no es lo que queréis.
Ahora pregunto yo. Tú que has difundido el bulo sin siquiera leerte la noticia, contestame:
Inconvenientes de ese reemplazo? Espero a que te pasen el argumentario, si quieres
Estamos?
PD: Del tema del envío ni mu, claro. A ver...
Del tema del envío no puedo decir nada porque no tengo datos de si es cierto o no
Y viendo de donde viene el envío (un medio de la derechusma) y como actúan esos medios, hasta que no tenga más datos no puedo hablar.
Oscar Puente ya ha salido a desmentir este bulo. Uno está en funcionamiento, dos calibrándose y el cuarto se espera que empiece a funcionar este año por temas de homologación.
Publico es un medio serio?