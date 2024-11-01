Adif tiene parados 4 de sus 7 trenes clave de seguridad Más del 60% de los trenes de inspección de alta velocidad lleva más de dos años fuera de servicio

Más de 113 millones de euros en material ferroviario crítico duermen en vías muertas. Cuatro de los siete trenes de inspección de alta velocidad de Adif, más del 60% de la flota destinada a vigilar el estado de las líneas AVE, llevan más de dos años fuera de servicio, inmóviles, deteriorándose y, en algunos casos, vandalizados. Son los ojos electrónicos que deben detectar grietas, desalineaciones y defectos antes de que se conviertan en incidentes.