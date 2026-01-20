·
14
meneos
63
clics
Adif limita la velocidad en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona a 160 km/h por el estado de la vía | Economía y negocios
Los maquinistas ya venían alternando sobre los problemas de este trayecto y pedían limitar la velocidad a 230 km/h
|
ave
,
madrid
,
barcelona
actualidad
actualidad
#2
Daniel2000
Cuando se construyó el AVE entre Madrid y Barcelona, mi cuñado (literal, no es una expresión despectiva, es el hermano de mi pareja) poco después del 2.000, en todas las comidas familiares, cuando se descubrieron socavones , simas y dolinas .. en las obras, mi cuñado, afiliado a las juventudes del PSOE y que estudiaba en esa época una carrera geólogica (algo parecido a ingeniero de minas), juraba y perjuraba que el no subía al AVE entre Madrid y Barcelona, que eso era un suicidio.
Luego llego Zapatero en el 2008, y ya era seguro ese AVE ... casualidad
Pues así, con toda la política en España-
3
K
44
#4
jonolulu
*
#2
Ten en cuenta que tú eres el cuñado de tu cuñado
Ahora en serio, el tramo que está mal es Madrid Calatayud, y si mal no recuerdo los socavones se daban ya entre Zaragoza y Barcelona
1
K
26
#6
Daniel2000
#4
Yo seré el cuñado del cuñado de mi cuñado de mi cuñado ... me da igual.
Pero este que me afirmaba , juraba y perjuraba en el 2002 - 2003 que ni loco subía al AVE Madrid - Barcelona ante las noticias de los socavones, fue llegar Zapatero al poder ... y milagro, ya no hay peligro ni socavones.
0
K
15
#3
Chiapela
Desde cuándo se le hace caso a los maquinistas?
0
K
19
#1
Febrero2034
Está pasando lo mismo que después del Apagón. No se sabe pq fue, pero empezamos a quemar gas como si no hubiera un mañana.
Pues hoy todos los trenes van a ir más tranquilos pq al final las vibraciones a lo mejor no son lo mejor del mundo
1
K
18
#5
sat
#1
Lo del apagón se sabe perfectamente por lo que fue. Sólo hay que leer el informe de un motón de páginas o buscar un resumen.
0
K
10
