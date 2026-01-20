edición general
14 meneos
63 clics
Adif limita la velocidad en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona a 160 km/h por el estado de la vía | Economía y negocios

Adif limita la velocidad en 150 kilómetros del tramo Madrid-Barcelona a 160 km/h por el estado de la vía | Economía y negocios

Los maquinistas ya venían alternando sobre los problemas de este trayecto y pedían limitar la velocidad a 230 km/h

| etiquetas: ave , madrid , barcelona
12 2 0 K 133 actualidad
6 comentarios
12 2 0 K 133 actualidad
#2 Daniel2000
Cuando se construyó el AVE entre Madrid y Barcelona, mi cuñado (literal, no es una expresión despectiva, es el hermano de mi pareja) poco después del 2.000, en todas las comidas familiares, cuando se descubrieron socavones , simas y dolinas .. en las obras, mi cuñado, afiliado a las juventudes del PSOE y que estudiaba en esa época una carrera geólogica (algo parecido a ingeniero de minas), juraba y perjuraba que el no subía al AVE entre Madrid y Barcelona, que eso era un suicidio.

Luego llego Zapatero en el 2008, y ya era seguro ese AVE ... casualidad


Pues así, con toda la política en España-
3 K 44
jonolulu #4 jonolulu *
#2 Ten en cuenta que tú eres el cuñado de tu cuñado

Ahora en serio, el tramo que está mal es Madrid Calatayud, y si mal no recuerdo los socavones se daban ya entre Zaragoza y Barcelona
1 K 26
#6 Daniel2000
#4 Yo seré el cuñado del cuñado de mi cuñado de mi cuñado ... me da igual.

Pero este que me afirmaba , juraba y perjuraba en el 2002 - 2003 que ni loco subía al AVE Madrid - Barcelona ante las noticias de los socavones, fue llegar Zapatero al poder ... y milagro, ya no hay peligro ni socavones.
0 K 15
#3 Chiapela
Desde cuándo se le hace caso a los maquinistas?
0 K 19
Febrero2034 #1 Febrero2034
Está pasando lo mismo que después del Apagón. No se sabe pq fue, pero empezamos a quemar gas como si no hubiera un mañana.

Pues hoy todos los trenes van a ir más tranquilos pq al final las vibraciones a lo mejor no son lo mejor del mundo
1 K 18
sat #5 sat
#1 Lo del apagón se sabe perfectamente por lo que fue. Sólo hay que leer el informe de un motón de páginas o buscar un resumen.
0 K 10

menéame