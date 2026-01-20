Activista francesa detenida en la calle mientras hacía preguntas sobre el islam radical y las mujeres – ENG

Hace dos días, la policía francesa arrestó a la activista feminista de 20 años Yona Faedda por realizar una entrevista sobre el ascenso del Islam radical en Francia, mientras mantuvo su postura de que este ascenso representa una amenaza para las mujeres.
Némesis, el colectivo de extrema derecha que provoca el acoso cibernético de militantes feministas y mujeres políticas de izquierda.
Feminacionalismo en Francia: cuando el discurso feminista se convierte en xenofobia. Por Camila Ponce Lara
El Islam es una religión militar y expansionista, porque así fue su fundador.
Los que en base a su religión llevan meses masacrando a una población concreta, lo que viene siendo un genocidio, no es el islam 2
Los puntos 1 y 2 apuntan a la misma religión
Tú no tienes ni puta idea de lo que me importa a mi.
Y ya puestos, yo a todo chamán que desde un púlpito o desde un micrófono diga lo que está bien o está mal en base a un libro mágico lo exiliaba a una isla sólo para ellos.
Las religiones monoteístas el judaísmo, el cristianismo y el Islam tienden a lo peor por el hecho de que se creen poseedores del dios verdadero y por esa razón son susceptibles de ser utilizadas como instrumentos políticos.
Pero es difícil decir cuál ha sido la peor.
El hecho que hayan tres religiones monoteístas y que hayan causado tantas guerras hace que la gente deje de creer en ellas.
Y como con argumentos eres incapaz de razonarlo, te inventas lo que digo.
- meneante: si no defienden a alå y se ponen burka entonces son extrema derecha.
Mírate al espejo, eres lo que siempre dijiste combatir. La derecha religiosa
