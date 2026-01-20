edición general
Activista francesa detenida en la calle mientras hacía preguntas sobre el islam radical y las mujeres – ENG

Hace dos días, la policía francesa arrestó a la activista feminista de 20 años Yona Faedda por realizar una entrevista sobre el ascenso del Islam radical en Francia, mientras mantuvo su postura de que este ascenso representa una amenaza para las mujeres.

#3 vGeeSiz
Las religiones son cáncer y el islam en concreto es la peor de todas
7
#5 javibaz
#3 el cristianismo tiene más muertes en su historial. La primera afirmación, te la compro, la segunda, no.
2
#14 snowdenknows
#5 el cristianismo está en declive , la religión con más feligreses en Francia es el islam, 8% vs 5%
2
#15 vGeeSiz
#5 me da igual el historial, hablo de la actualidad
2
#15 #16 Andreham
#15 #16 Teniendo en cuenta que así a bote pronto Trump y Putin son cristianos y Netanyahu es judío a lo mejor se os desmonta el argumento con simples y puros datos.
1
#23 vGeeSiz
#21 simple es tu comentario, madre mía como está el nivelito
2
#16 kumo
#5 En el historial no sé, habría que ver las cifras, pero es actualmente cuando vivimos esto.
1
#20 j-light
#5 Expansión del islam en la India, la historia que aún no conoces y que te hace decir esa simpleza:

religion.antropo.es/_textos/TheMuslimIssue.Invasion-islamica-de-India.

El Islam es una religión militar y expansionista, porque así fue su fundador.
0
#19 DDJ
#3 La religión que abiertamente dice que sus miembros son seres superiores al resto de los otros casi-humanos que habitan el planeta no es el islam 1
Los que en base a su religión llevan meses masacrando a una población concreta, lo que viene siendo un genocidio, no es el islam 2

Los puntos 1 y 2 apuntan a la misma religión
2
#22 vGeeSiz
#19 hombre, la que yo digo tilda de infieles a todos los que no sean ellos. A mi me hace gracia la obsesión que tenéis, el Islam ha genocidado varias tribus y poblaciones para imponer su hegemonía...en 2014 la última con los yazidies, pero os importó una puta mierda porque no estaban implicados judios o americanos
1
#29 DDJ
#22 "pero os importó una puta mierda"

Tú no tienes ni puta idea de lo que me importa a mi.

Y ya puestos, yo a todo chamán que desde un púlpito o desde un micrófono diga lo que está bien o está mal en base a un libro mágico lo exiliaba a una isla sólo para ellos.
0
#30 vGeeSiz
#29 las religiones son cáncer, reitero
0
#24 Mauro_Nacho
#3 Igual que hay muchas corriente cristianas hay muchas ramas del islam, o del judaismo Lo peor de la religión es cuando se utiliza como instrumento político, así vemos el sionismo y sus consecuencias en el genocidio palestino.
Las religiones monoteístas el judaísmo, el cristianismo y el Islam tienden a lo peor por el hecho de que se creen poseedores del dios verdadero y por esa razón son susceptibles de ser utilizadas como instrumentos políticos.
Pero es difícil decir cuál ha sido la peor.
El hecho que hayan tres religiones monoteístas y que hayan causado tantas guerras hace que la gente deje de creer en ellas.
1
#25 vGeeSiz
#24 yo tengo claro cúal es la peor y la mayor amenaza global para la libertad de las personas...tu no?
0
#26 Barriales
#3 nanai a lo del islam.
0
#28 vGeeSiz
#26 entonces a dia de hoy cual es peor para la libertad de las mujeres?
0
#4 TodasHieren...
Es que el Islama es nocivo para las mujeres y si es radical ya para que hablar....
4
#6 El_Pobrecito_Hablador
#4 Si Europa tuviese lo que se tiene que tener, prohibiría cualquier asociación o religión que discriminara a las mujeres.
3
#10 Poll
#6 Básicamente todas las religiones
1
#7 ur_quan_master
Sensacionalista: la han detenido porque una de las entrevistadas/os ha ido a la policía para que no publique su entrevista.
1
#12 snowdenknows
#7 y por eso te detienen y investigan tu móvil? Lol te corrijo, un defensor del fascismo gubernamental avisa al gobierno para perseguir a una feminista #9
1
#31 cocolisto
La pájara ésta tiene por qué manifestar su desprecio a las religiones,no solo a la musulmana.

www.infocatolica.com/?cod=54253&t=noticia
0
#27 MiguelDeUnamano
#17 Coñe si se definen como identitarias, son lo que son por mucho que tú digas entre lagrimones que no lo son.

Y como con argumentos eres incapaz de razonarlo, te inventas lo que digo.
0
#2 Indiana.Collons
Comando nazbol de menéame justificando la detención en 3,2,1...
1
#11 MiguelDeUnamano
#2 Para nazbol, la tipa esta: Collectif Némésis es una organización con sede en Francia y Suiza para mujeres que se define como feminista e identitaria.

en.wikipedia.org/wiki/Collectif_Némésis

Némesis, el colectivo de extrema derecha que provoca el acoso cibernético de militantes feministas y mujeres políticas de izquierda.

www.humanite.fr/politique/nemesis/nemesis-le-collectif-dextreme-droite

Feminacionalismo en Francia: cuando el discurso feminista se convierte en xenofobia. Por Camila Ponce Lara

www.lemondediplomatique.cl/feminacionalismo-en-francia-cuando-el-discu
4
#17 snowdenknows
#11 "combaten la extrema derecha religiosa y machista"
- meneante: si no defienden a alå y se ponen burka entonces son extrema derecha.
Mírate al espejo, eres lo que siempre dijiste combatir. La derecha religiosa
3
#18 ur_quan_master
Por curiosidad he ido a ver quienes son esas tal "Nemesis" en.wikipedia.org/wiki/Collectif_Némésis . Sin sorpresas.
Perdón, ya lo había enviado #11
2
#1 snowdenknows
Fascismo machista literalmente
x.com/i/status/2014014118085222865
0
#9 quitamelpiedencima
Un hombre da permiso para responder preguntas sobre el islam y las mujeres. El hombre cambia de opinión y pide que no se publiquen sus imágenes. Por lo que sea llama a la policía para asegurar que su “no es no” sea respetado
0
#8 Andreham
Curioso que los que suelen ponerse de perfil o hacer preguntitas sobre si realmente la cosa fue tal que así, en este caso confirman sin lugar a dudas el hecho tal cual y están indignadísimos.

Sólo hay que ver las relacionadas de ese "medio" para darse cuenta de que a lo mejor no es tal y como lo venden.

Para que la gente se ahorre un click:

CNN's New Kid 'Apologizes' for Telling a Complete Whopper About Trump and Then Makes It Even Worse
JD Vance’s Next Move Will Leave the Left Fuming
Sorry to Break up Your Narrative About Renee Good, Lefties, but I've Got Some News
0
#13 snowdenknows
#8 puse el link al Twitter en 1er comentario xq está censurado en meneame, ya se q en meneame son muy de hombres de paja
0

