Los acreedores de las renovables extienden la amenaza de embargo a la selección española durante el Mundial

Los acreedores que litigan contra España por el recorte de las primas a las energías renovables han intensificado sus medidas de presión para cobrar indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales. Así, en el marco de la amenaza de bloquear pagos y cobros vinculados a la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, los demandantes han advertido de que extenderán las peticiones de embargo en todos aquellos territorios a los que el conjunto nacional se desplace durante el torneo.
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El recorte de las primas a las energías renovables en España fue una medida implementada principalmente en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, que redujo drásticamente (hasta un 40%) las retribuciones garantizadas por el Real Decreto 661/2007, impulsado previamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta decisión, justificada por el deterioro del déficit tarifario y la crisis económica, provocó una ruptura de la seguridad jurídica y generó 52 demandas internacionales por parte de inversores nacionales y extranjeros.
Qué jodidos vamos a estar con los apanderados y Abascal en el próximo gobierno.
En 2010, debido a la insostenibilidad del déficit de tarifa y la crisis financiera el otro Zapatero empezó los recortes.
Fué Rajoy y su gran gestión. Así que no intentes tergiversar
La cosa se pone realmente interesante.
Veremos que en qué acaba todo esto, pero no tiene buena pinta.