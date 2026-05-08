Los acreedores de las renovables extienden la amenaza de embargo a la selección española durante el Mundial

Los acreedores que litigan contra España por el recorte de las primas a las energías renovables han intensificado sus medidas de presión para cobrar indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales. Así, en el marco de la amenaza de bloquear pagos y cobros vinculados a la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, los demandantes han advertido de que extenderán las peticiones de embargo en todos aquellos territorios a los que el conjunto nacional se desplace durante el torneo.