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Los acreedores de las renovables extienden la amenaza de embargo a la selección española durante el Mundial

Los acreedores que litigan contra España por el recorte de las primas a las energías renovables han intensificado sus medidas de presión para cobrar indemnizaciones reconocidas en arbitrajes internacionales. Así, en el marco de la amenaza de bloquear pagos y cobros vinculados a la participación de la selección española en el Mundial de Fútbol que se celebrará en Estados Unidos, los demandantes han advertido de que extenderán las peticiones de embargo en todos aquellos territorios a los que el conjunto nacional se desplace durante el torneo.

| etiquetas: acreedores de renovables , amenaza de embargo , bloqueo de cuentas
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8 comentarios
6 2 2 K 68 actualidad
manbobi #3 manbobi
Maldito Perro Sanxe. La que está liando! Oh wait:
El recorte de las primas a las energías renovables en España fue una medida implementada principalmente en 2013 por el gobierno de Mariano Rajoy, que redujo drásticamente (hasta un 40%) las retribuciones garantizadas por el Real Decreto 661/2007, impulsado previamente por José Luis Rodríguez Zapatero. Esta decisión, justificada por el deterioro del déficit tarifario y la crisis económica, provocó una ruptura de la seguridad jurídica y generó 52 demandas internacionales por parte de inversores nacionales y extranjeros.
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Narmer #4 Narmer
#3 Esos grandes gestores expertos en dejar pufos al contribuyente: primas a las renovables, F1 fn Valencia, rescate bancario…suma y sigue.

Qué jodidos vamos a estar con los apanderados y Abascal en el próximo gobierno.
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#6 ddomingo
#3 Las primas a las renovables impulsadas por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero (especialmente con el Real Decreto 661/2007) fueron un ambicioso plan de incentivos que garantizaba una alta rentabilidad (cercana al 7%) para impulsar la energía solar y eólica. Esto generó una burbuja, un desajuste superior a 30.000 millones de euros en el sistema eléctrico y posteriores impagos que provocaron múltiples condenas internacionales contra España.

En 2010, debido a la insostenibilidad del déficit de tarifa y la crisis financiera el otro Zapatero empezó los recortes.
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#8 euquesei
#6 Entonces fué Zapatero el que derogó las primas? es que no se, creo que indicas que fue Zapatero el que las anuló.

Fué Rajoy y su gran gestión. Así que no intentes tergiversar
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Kantinero #2 Kantinero
muro de pago
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ipanies #7 ipanies
Herencia envenenada de la organización delictiva... Bombas de tiempo que dejaron los grandes gestores de los cojones.
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javierchiclana #5 javierchiclana *
"Suscríbete para seguir leyendo" Muro de pago  media
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Desideratum #1 Desideratum
En este contexto, los demandantes solicitaron también en Estados Unidos el requerimiento judicial de diversa información bancaria y de contratos (incluyendo facturas, recibos, registros de transacciones, estados de cuenta y confirmaciones de transferencias bancarias) a proveedores de la selección española durante el Mundial, que se celebrará entre los próximos 11 de junio y 19 de julio.


La cosa se pone realmente interesante.

Veremos que en qué acaba todo esto, pero no tiene buena pinta.
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menéame