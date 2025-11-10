Aceleraciónismo capitalista: acumulación mediante la muerte (2025) – Jeff Shantz

En el período actual, las necesidades de acumulación del capital han provocado consecuencias aún más nefastas. Desde la perspectiva del capital, ya no basta con despojar: la acumulación, para el capital, requiere exterminio. El capital ya no está dispuesto a permitir que se desvíen beneficios, ni siquiera mínimos, al servicio de sectores de la clase trabajadora que considera prescindibles, innecesarios para el capital, tanto para la producción como para el consumo. Despejar el camino para la acumulación significa eliminar a la clase trabajadora