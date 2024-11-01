edición general
Las abejas sin aguijón se convierten en los primeros insectos del mundo en obtener derechos legales

Perú reconoce legalmente a las abejas nativas del Amazonas como sujetos de derecho para proteger su hábitat y supervivencia. Las abejas sin aguijón de la Amazonía han pasado de ser invisibles a convertirse en sujetos de derecho. No es una metáfora. En varias regiones de la Amazonía peruana, estos insectos nativos ya no solo existen: tienen reconocido legalmente su derecho a existir y prosperar. Un giro profundo en la forma de entender la conservación, que deja atrás la lógica de “proteger recursos” para hablar de reconocer vidas.

