El 86 % se opone en una nueva encuesta a que EE. UU. se apropie de Groenlandia por la fuerza. [ENG]

Más de 8 de cada 10 estadounidenses se oponen a que Estados Unidos se apropie de Groenlandia por la fuerza militar, mientras el presidente Trump aumenta la presión sobre el territorio semisoberano danés, según una nueva encuesta. La encuesta de la Universidad de Quinnipiac, publicada el miércoles, reveló que el 86 % de los encuestados se opone a que Estados Unidos utilice la fuerza militar para adquirir la isla ártica, que forma parte de la OTAN. Solo el 9 % está a favor de tal medida. Por otra parte, el 55 % de los encuestados se opone a que

14 comentarios
Comentarios destacados:      
CharlesBrowson #6 CharlesBrowson
aun asi, va siendo hora de empezar a poner veto a las visas a los del otro lado del oceano, y ver que hacer con las bases que empozoñan el suelo europeo :popcorn:
8 K 93
#10 colorincolorado
Os recuerdo que la misma proporción de población en España era la que se oponía a participar en la invasión de Irak.
6 K 53
#7 solojavi
Es un brabucón de mierda y no va a poder ni intentarlo porque sus generales se van a negar y, en el peor caso podrían fusilarlo en la misma sala de la reunión por alta traición y a otra cosa mariposa.
No tenían ni que haber intentado negociar con él porque en las negociaciones seguro que saca algo de donde no había nada.
3 K 41
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Aunque se parece, no es la misma:

www.meneame.net/story/groenlandia-85-encuestados-rechaza-anexion-eeuu

La otra:
- Es de enero del año pasado.
- Es una encuesta en Groenlandia, esta es en EEUU.
2 K 37
ElenaCoures1 #3 ElenaCoures1
Suponiendo que sepan dónde anda eso de Groenlandia :troll:
2 K 32
Veelicus #4 Veelicus
y que mas da, si mañana se la quedan pasado mañana diran que de puta madre
1 K 30
Varlak #14 Varlak
#4 Si tampoco estaban a favor del resto de guerras en las que se ha metido usa pero se metieron igual
1 K 23
#11 PeroKeKoñoLePasaAlMundo
In the meantime, nadie habla de Epstein.
2 K 24
francesc1 #5 francesc1
Preocupante ese 9%
1 K 19
PauMarí #13 PauMarí
#5 será el famoso "margen de error" :roll:
0 K 7
#8 Suleiman
En breve desaparece la encuesta o se inventan una con los datos al revés....
0 K 13
#12 pirat
Cuesta creerlo, con la imagen de insanos que han fomentado.
0 K 9
DayOfTheTentacle #2 DayOfTheTentacle
Y...? Nada.
0 K 8
Razorworks #9 Razorworks
Traidores, comunistas :troll:
0 K 7

