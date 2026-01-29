Un 5% de los españoles cree que la Tierra es plana y un 15% niega el cambio climático

Creencia en conspiraciones. De las cinco teorías contrarias a la ciencia que analiza la Fundación BBVA, la que cuenta con un mayor número de partidarios es la que sostiene que los extraterrestres han visitado la Tierra, pero “los poderes” (sin especificar cuáles) lo han ocultado. Un 9% de los entrevistados considera totalmente cierta esta afirmación, al que se suma otro 19% que piensa que es parcialmente verdad.