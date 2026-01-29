edición general
4 meneos
17 clics

Un 5% de los españoles cree que la Tierra es plana y un 15% niega el cambio climático

Creencia en conspiraciones. De las cinco teorías contrarias a la ciencia que analiza la Fundación BBVA, la que cuenta con un mayor número de partidarios es la que sostiene que los extraterrestres han visitado la Tierra, pero “los poderes” (sin especificar cuáles) lo han ocultado. Un 9% de los entrevistados considera totalmente cierta esta afirmación, al que se suma otro 19% que piensa que es parcialmente verdad.

| etiquetas: conspiracion , divulgacion
3 1 5 K -14 cultura
14 comentarios
3 1 5 K -14 cultura
Comentarios destacados:    
pingON #1 pingON
el 100% de todos ellos votan a VOX
7 K 82
cosmonauta #12 cosmonauta
#1 No te equivoques. La distribución de tarados es relativamente homogénea, creciendo en los extremos políticos. Freedom warriors y eso.
2 K 37
cosmonauta #13 cosmonauta
#6 #8 Tiene su gracia que ambos envíos estén en cultura y ciencia :tinfoil:
0 K 15
Dragstat #5 Dragstat
Es difícil no pensar que aquí hay una correlación negativa  media
0 K 20
enochmm #8 enochmm
Además de duplicada es cansina.

El 85% de los españoles sabe que el Cambio Climático es real.
1 K 20
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
Como han movido a la gente para que el 97% de los cientificos en activo afirme el cambio climático y el 15% crea que es una mentira

Así mantienen las inversiones inmobiliarias que si el clima cambia pues su valoración se hunde
0 K 16
#9 caret
pues con la cantidad de estupidez que hay, pocos me parecen un 5% o un 15%
1 K 16
emmett_brown #11 emmett_brown *
Y hay un cierto porcentaje de españoles que cree que escribiendo en redes, hostigando a extranjeros y no hablando inglés se hace bajar los precios de la vivienda.
0 K 12
D303 #4 D303
Pues viendo lo que hay por redes sociales me parece un porcentaje muy pequeño.
0 K 10
#3 pcmaster
Apuesto algo a que los que han contestado que es plana no saben de qué están hablando.
0 K 10
#7 EISev
#3 de Castellón de la plana
0 K 14
ieicaonvas #10 ieicaonvas
Un resultado de la desastrosa politica educacional se los ultimos 80 años en España.
0 K 7
#14 bibubibu
Y todos ellos con estudios de ESO. Para que luego digan que la educación no sufrió cambios con ese sistema. Ahora se empiezan a recoger esos frutos plantados durante ella.
0 K 7

menéame