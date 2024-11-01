Los 25 peores villanos de la Administración Trump [ENG]

La parte más difícil de este ejercicio ha sido elegir solo a 25. Seguro que algunos de vosotros tenéis en mente a alguien que quizá me he dejado fuera, pero estos son, según mi criterio, los peores, ordenados por nivel de gravedad, tras cubrir a diario la tóxica administración Trump. Además, solo he incluido a personas nombradas por Trump, así que JD Vance queda excluido, aunque sin duda estaría en el Top 3 de lo contrario.
25 James Blair
24 Doug Burgum
23 Doug Collins
22 Kevin Hassett
21 Linda McMahon
20 Brooke Rollins
19 Tulsi Gabbard
18 Brendan Carr
17 Lee Zeldin
16 Elbridge Colby
15 Kash Patel
14 Sean Duffy
13 Pam Bondi
12 Steve Witkoff
11 Steve Cheung
10 Ed Martin
9 Tom Homan
8 Kristi Noem
7 Karoline Leavitt
6 RFK Jr.
5 Todd Blanche
4 Russ Vought
3 Pete Hegseth
2 Howard Lutnick
1 Stephen Miller
Y no se mete en la gente que está a la derecha de Trump, que hacen parecer a Hannibal Lecter un señor con costumbres extravagantes.
Yo habría puesto más alto en la clasificación a RFK Jr por el enorme daño que hace a la salud pública