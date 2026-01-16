16 de Enero, Día Internacional de la Croqueta

Seguro que tienes claro que las mejores son las de tu abuela, pero este 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una fecha perfecta para rendir homenaje a uno de los bocados más queridos de nuestra gastronomía. Clásica o reinventada, la croqueta sigue ocupando un lugar privilegiado en nuestras mesas y en nuestra memoria culinaria.