edición general
8 meneos
38 clics
16 de Enero, Día Internacional de la Croqueta

16 de Enero, Día Internacional de la Croqueta

Seguro que tienes claro que las mejores son las de tu abuela, pero este 16 de enero se celebra el Día Mundial de la Croqueta, una fecha perfecta para rendir homenaje a uno de los bocados más queridos de nuestra gastronomía. Clásica o reinventada, la croqueta sigue ocupando un lugar privilegiado en nuestras mesas y en nuestra memoria culinaria.

| etiquetas: día , internacional , croqueta
7 1 1 K 125 ocio
19 comentarios
7 1 1 K 125 ocio
JanSmite #1 JanSmite
Joder, qué hambre me ha entrado de repente… :shit:
1 K 40
taSanás #3 taSanás
#1 está feísimo mandar noticias de croquetas a estas horas...
1 K 28
wildseven23 #6 wildseven23
#0 Me he tenido que bajar al bar a pedirme una :shit:
1 K 31
Dakaira #17 Dakaira
#15 en mi centro social un día tan señalado como hoy, todos los años, hacen fiesta de la croqueta.

Cada uno lleva las suyas y se hace concurso a la mejor croqueta xD
1 K 26
lameiro #8 lameiro *
En Madrid hacen las mejores cocretas del mundo concretamente. :troll:
0 K 15
Un_señor_de_Cuenca #15 Un_señor_de_Cuenca
#8 Sí, las hace mi madre y al que me lleve la contraria le reto a invitarme a comer a su casa, y ya decidiré yo.
0 K 13
Dakaira #2 Dakaira
Hoy iba a hacerlas, peeeero estoy sin setas. :-/
0 K 13
Mala #4 Mala
#2 Seguro que tienes cebolla. Riquísimas las de cebolla frita.
1 K 23
Dakaira #5 Dakaira
#4 claro! Pero como hago montonera para tener congeladas prefiero esperar a las setas :hug:

Croquetas de setas y nueces con cebollina. Están riquisimas. Cuando tenga las setas hago artículo de esos raros mios.
2 K 43
themarquesito #13 themarquesito *
#5 Ganas tengo de disfrutar de alguna de tus recetas, que todas se ven bien buenas
0 K 20
Dakaira #14 Dakaira
#13 invitado estás ;)
0 K 13
Mala #18 Mala
#9 #5 ¡Que sibaritasss! xD xD
1 K 23
Dakaira #19 Dakaira
#18 ya que hay que meterse en faena que sea para hacerlo bien :hug:
0 K 13
#7 capitan.meneito
#2 año malo de setas
0 K 10
devilinside #10 devilinside
#7 Muy malo
0 K 12
Dakaira #12 Dakaira
#7 #10 mi plan para el otoño que viene es plantarlas yo.
1 K 25
devilinside #16 devilinside
#12 Bienaventurada tú que puedes. Yo lo haría si viviese en el campo
1 K 25
devilinside #9 devilinside
#2 Yo tengo un alijo de croquetas de boletus con cecina y otro de croquetas de rebozuelos en el congelador
2 K 35
Dakaira #11 Dakaira
#9 rico!!!
0 K 13

menéame