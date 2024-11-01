Los 121 correos de la asesora de Begoña Gómez: De acuerdos de la cátedra a proveedores

Madrid, 29 sep (EFE).- La Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que analiza 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se cruzó con la Universidad Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que ésta codirigía, si bien también incluye uno sobre la gestión de proveedores para la celebración de un congreso de esta formación.