Los 121 correos de la asesora de Begoña Gómez: De acuerdos de la cátedra a proveedores

Los 121 correos de la asesora de Begoña Gómez: De acuerdos de la cátedra a proveedores

Madrid, 29 sep (EFE).- La Guardia Civil ha remitido al juez un informe en el que analiza 121 correos que la asesora de Begoña Gómez se cruzó con la Universidad Complutense relacionados con acuerdos de la cátedra que ésta codirigía, si bien también incluye uno sobre la gestión de proveedores para la celebración de un congreso de esta formación.

Torrezzno #3 Torrezzno
"En uno de ellos, en el que aparecía Begoña Gómez como destinataria y que habla de una adenda relativa a la fundación ONCE, Álvarez solicita a una empleada de la UCM que revise el documento para que ella misma “pueda hacérsela llegar para que pueda firmar la Universidad, Reale y Fundación La Caixa”.

Otro ejemplo es cuando Álvarez hace de intermediaria entre Google, que colaboró en la plataforma de la cátedra, y la Complutense. Buscó una persona de contacto entre ambas entidades y envió al…   » ver todo el comentario
#1 vGeeSiz
Quien no ha hecho nunca un favorcillo? 121 correos es pecata minuta
Mildranx #2 Mildranx
"Puntual" mis narices. Si el diario empieza a publicar esta noticia en este tono, la cosa pinta feo
#4 txepel
#2 Tres correos al mes es puntual.
cuatroD2 #5 cuatroD2
#4 Tres correos un mes es puntual, tres correos al mes durante tres años es habitual.
