El perito con pseudónimo no encuentra el tráfico de influencias que busca el juez Peinado

Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lleva 532 días imputada por tráfico de influencias. Son los mismos días que lleva el juez Juan Carlos Peinado buscando, sin éxito de momento, algún indicio de ese delito. Peinado despreció el informe de la UCO y continúo con la investigación judicial sumando a la causa contra la mujer del presidente hasta cuatro nuevos delitos: corrupción en los negocios, intrusismo profesional, apropiación indebida y malversación de fondos públicos.