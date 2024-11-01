·
15351
clics
Me voy de Santiago de Compostela (y no por la lluvia)
7363
clics
Tranquilos, que el voto es secreto
8731
clics
¿Confundido con todas las marcas chinas de coches que hay en España? Aquí está la guía definitiva para saber de dónde salen y quién manda
6486
clics
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
7777
clics
Varios jubilados mayores de 65 años hablan claro: “Trabajé toda mi vida para darles todo… y me arrepiento de haberles dado mis propiedades; ese fue mi error”
470
Tras la denuncia de FACUA, Consumo anuncia una auditoría pública a las asociaciones de consumidores
694
Feijoo y los bulos para tapar la corrupción: su pareja SÍ está en los juzgados, su hermana bajo sospecha y su “entorno limpio” es una farsa
693
El spot de la clínica privada de Granada anunciando el contrato con la Junta de Moreno para privatizar 311.000 mamografías por valor de 5,6 millones de euros (y que él niega)
772
Génova defiende que "mentir no es ilegal" tras la confesión del bulo de Miguel Ángel Rodríguez ante el Supremo
241
Mark Bray, autor de 'Antifa', tras salir de EEUU por amenazas: "Trump tiene un plan fascista y la pregunta es si lo logrará"
16
meneos
122
clics
12 cosas del Proyecto 2025 que ya se han hecho realidad con Trump (Eng)
Donald Trump afirmó en campaña electoral que nunca había oído hablar del Proyecto 2025. Sin embargo, aquí está, cumpliendo totalmente con la fantasía de la derecha.
|
etiquetas
:
proyecto 2025
,
project2025
,
trump
,
agenda
,
extrema derecha
,
eeuu
#1
SeñorPresunciones
Pero lo jodido era la malvada agenda 2030...
8
K
115
#2
Suleiman
#1
Pero algunos dirán que eso es EEUU, que a mí me la pela, es otro país, y lo de la agenda es un invento de perro sanxe.
0
K
13
#4
reivaj01
#1
El problema de la agenda 2030 es el nombre.
Si en vez de "Malvada" se llamase "Maravillosa" la gente la vería con otros ojos.
2
K
37
#5
albertiño12
#1
Serán unos fascistas, pero al menos no dicen
elles
. Así que para muchos de sus votantes compensa.
0
K
16
#6
Andreham
#1
Hace ya mucho mucho tiempo que los del "no tendrás nada y serás feliz" ya no lo vomitan.
Supongo que porque ahora que la agenda 2025 que sí existe de verdad se está cumpliendo ya no tienen que ponerles una zanahoria delante.
1
K
18
#8
Tensk
#1
Me huele a falso dilema.
0
K
11
#3
themarquesito
El Project 2025 ya está ejecutado en un 48%
www.project2025.observer/
4
K
76
#7
UNX
Lo único que me gusta del projecto 2025 es que va a joder a muchos de los que lo apoyan.
1
K
31
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
