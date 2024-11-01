edición general
12 cosas del Proyecto 2025 que ya se han hecho realidad con Trump (Eng)

12 cosas del Proyecto 2025 que ya se han hecho realidad con Trump (Eng)

Donald Trump afirmó en campaña electoral que nunca había oído hablar del Proyecto 2025. Sin embargo, aquí está, cumpliendo totalmente con la fantasía de la derecha.

SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Pero lo jodido era la malvada agenda 2030...
#2 Suleiman
#1 Pero algunos dirán que eso es EEUU, que a mí me la pela, es otro país, y lo de la agenda es un invento de perro sanxe.
reivaj01 #4 reivaj01
#1 El problema de la agenda 2030 es el nombre.
Si en vez de "Malvada" se llamase "Maravillosa" la gente la vería con otros ojos.
albertiño12 #5 albertiño12
#1 Serán unos fascistas, pero al menos no dicen elles. Así que para muchos de sus votantes compensa.
Andreham #6 Andreham
#1 Hace ya mucho mucho tiempo que los del "no tendrás nada y serás feliz" ya no lo vomitan.

Supongo que porque ahora que la agenda 2025 que sí existe de verdad se está cumpliendo ya no tienen que ponerles una zanahoria delante.
#8 Tensk
#1 Me huele a falso dilema.
themarquesito #3 themarquesito
El Project 2025 ya está ejecutado en un 48%
www.project2025.observer/
#7 UNX
Lo único que me gusta del projecto 2025 es que va a joder a muchos de los que lo apoyan.
