12 años de cárcel para el joven que agredió a un médico del centro de salud de Los Castros

12 años de cárcel para el joven que agredió a un médico del centro de salud de Los Castros

La sentencia le condena además al pago de una indemnización de 147.569€. La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a doce años de prisión a un hombre por agredir a un médico y a un celador del centro de salud Los Castros de Santander en mayo de 2022.

| etiquetas: agresion , sanitarios , médico , celador , centro de salud , santander
comentarios
Comentarios destacados:        
#9 pirat
#3 ¿ Que sería para ti proporcionado tras agredirte en tu puesto de trabajo y dejarte tuerto para siempre ?
7 K 79
#14 Toponotomalasuerte
#9 pues una pena entre la que le dieron a este y Hernando el del PP tras agredir a rubalcaba. O el nazi que apaliza cómicos que no va por el juzgado aunque vaya con premeditación y alevosía. Ni irse de rositas ni que te metan más que a un asesino. Debo de ser yo el loco que por una paliza (un cabezazo y tres puñetazos) ve demasiado meter a una persona 12 años.
#5 #6 #7 #11

A algunos se les está torrando el cerebro de tanto odio.


zaplana sigue en la calle, la famiglia robando de Quirón sin problemas, pero enseñarse con los pobres diablos debe de molarles a algunos frustrados. 12 años es de puto estado tercermundista. Eso es un intento de homicidio.
0 K 11
#7 k-loc *
#3 "Ya en la sala de espera, el agresor explicó que él también necesitaba atención porque tenía un dolor de garganta.

En ese momento, salió el médico y le volvió a explicar que no le correspondía ese centro y que el problema que presentaba no era una urgencia y podía esperar a recibirla en su ambulatorio.

Fue entonces cuando el hombre propinó un cabezazo al facultativo, que cayó al suelo, y el agresor le dio varios puñetazos."

Pues a mi si me parece bien y hasta poco me parece para el daño que ha hecho. Si eres un salvaje, la sociedad ha de tratarte como tal.
6 K 61
#1 TOTEMICO
Me parece perfecto
5 K 59
#3 Toponotomalasuerte
#1 pues yo creo que es una ida de olla la condena. Totalmente desproporcionada.
2 K 33
#5 TOTEMICO
#3 hasta que fueras tú el agredido.
5 K 56
traviesvs_maximvs #6 traviesvs_maximvs
#3 dejó al médico sin visión en un ojo. Ya podían empezar a poner paquetes similares a toda la chusma que va a los hospitales a liarla. Esto es como al tonto de los cojones aquél al que metieron una multa de seis cifras por pintar durante años los trenes, que se va a acordar toda su vida de ser tan rematadamente imbécil. Que se jodan, como dijo aquella.
3 K 37
sotillo #11 sotillo
#3 Lo desproporcionado es que le suelten después de doce años sin tenerlo extremadamente vigilado y con bozal
2 K 26
Gadfly #15 Gadfly
#3 tu no te has leído la noticia
0 K 7
#16 Toponotomalasuerte *
#15 esto es meneame o que es??? Desde cuándo hay que hacer eso?


Leída. Es una agresión. Exagerados los 12 años.
0 K 11
Gadfly #17 Gadfly
#16 ok. A mí no me parece exagerado. Lo ha dejado tuerto. Aunque comparativamente con otros casos es una puta burrada
0 K 7
#19 Toponotomalasuerte
#17 perdió visión de un ojo no es dejarlo tuerto, te puede pasar en una pelea de bar o en una caída. Veo bien que le Page el resto de su puta vida la multa que le caiga, podría ver bien que pisara cárcel si es un puto pirado violento como parece, pero 12 años es una puta salvajada de estado tercermundista. Estamos locos? En un fin de semana llenas las cárceles de España. Solo apsea por la noche por la puerta de cualquier lugar de fiesta. O vete al fútbol.
0 K 11
Ainhoa_96 #2 Ainhoa_96
Por una vez, parece que la justicia funciona.
3 K 41
#10 Beltza01
#2 Me juego los duros que llevo encima a que se declara insolvente.
3 K 33
sotillo #12 sotillo
#4 #10 Y que mientras no pague los daños no sale
1 K 20
#4 pirat *
Habría que añadir la excepcional expulsión perpétua del sistema público de salud.
3 K 35
#8 omega7767
#4 venía a decir eso
1 K 21
sotillo #13 sotillo
#4 Y que no pueda acercarse a nadie sin permiso explícito
0 K 10
g3_g3 #18 g3_g3
Poco me parece :-O  media
0 K 12
CharlesBrowson #20 CharlesBrowson
me parece correcto, y que sea ejemplar y publica para todo aquel que intente atentar de una manera u otra a infraestructuras esenciales de nuestra patria como es la salud, aunque tambien digo mayor proteccion, mayor responsabilidad :popcorn:
0 K 8

