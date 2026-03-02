12 años de cárcel para el joven que agredió a un médico del centro de salud de Los Castros

La sentencia le condena además al pago de una indemnización de 147.569€. La Audiencia Provincial de Cantabria ha condenado a doce años de prisión a un hombre por agredir a un médico y a un celador del centro de salud Los Castros de Santander en mayo de 2022.
#5 #6 #7 #11
A algunos se les está torrando el cerebro de tanto odio.
zaplana sigue en la calle, la famiglia robando de Quirón sin problemas, pero enseñarse con los pobres diablos debe de molarles a algunos frustrados. 12 años es de puto estado tercermundista. Eso es un intento de homicidio.
En ese momento, salió el médico y le volvió a explicar que no le correspondía ese centro y que el problema que presentaba no era una urgencia y podía esperar a recibirla en su ambulatorio.
Fue entonces cuando el hombre propinó un cabezazo al facultativo, que cayó al suelo, y el agresor le dio varios puñetazos."
Pues a mi si me parece bien y hasta poco me parece para el daño que ha hecho. Si eres un salvaje, la sociedad ha de tratarte como tal.
Leída. Es una agresión. Exagerados los 12 años.