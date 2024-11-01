10.000.000.000 € para la nueva Ley de Movilidad Sostenible que ha sido aprobada hoy por un único voto de diferencia

La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) ha culminado su prolongada tramitación parlamentaria en España, siendo aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados a finales de 2025. Esta normativa, que permaneció cerca de tres años en suspenso debido a desencuentros políticos y procesos electorales, representa un hito crucial para la descarbonización del transporte y, sobre todo, para la expansión del vehículo eléctrico en el ámbito corporativo.