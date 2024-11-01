edición general
10.000.000.000 € para la nueva Ley de Movilidad Sostenible que ha sido aprobada hoy por un único voto de diferencia

La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) ha culminado su prolongada tramitación parlamentaria en España, siendo aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados a finales de 2025. Esta normativa, que permaneció cerca de tres años en suspenso debido a desencuentros políticos y procesos electorales, representa un hito crucial para la descarbonización del transporte y, sobre todo, para la expansión del vehículo eléctrico en el ámbito corporativo.

Aguarrás
Muy bien.
Ahora que me dejen entrar a mi barrio con mi coche. :ffu:
Entiendo que no puedas ir a sitios donde no estás empadronado, pero obligar a la gente a deshacerse de su vehículo (mi diesel hará unos 2500km en un año, la mayoría en viajes al país vecino por temas familiares) es una injusticia mayúscula.
Me encantaría tener un coche moderno, pero esque no me da para todo...<:(
Bastante que he logrado pagar mi casa ya.
8
#4 tpm1
#1 En el futuro esta época será recordada como la de los pobres que pagaron los "caprichos" a las clases más pudientes.
3
#8 tromperri
#4 lo dudo. Lleva siendo así desde los albores de la civilización.
2
Peka
#4 Como dice #4 eso siempre ha sido asi. El AVE lo han puesto para los ricos y los diputados, las multas de trafico al no estar relacionadas con los ingresos solo afectan a los pobres,...
2
ChatGPT
#4 en qué época no fue así?
0
Autarca
#1 Que esas normas no contemplen excepciones para los residentes me parece de un clasista que tira de espaldas

"Iros a tomar por culo pobres, no vengáis contaminar las zonas de los ricos, mejor haceros dos horas de transporte publico para venir a servirnos el café"

Lucha de clases, y nuestros gobiernos como siempre con las clases altas
1
enochmm
#1 El problema no se tu coche, es mi salud y la de todos.

¿Y si te pusieran un aparcamiento disuasorio a 5min andando de tu casa? ¿10 min? ¿Aceptarías?
Pues a lo mejor el problema se solventa fácil con un poco de voluntad de tu ayuntamiento por cuidar la salud de todos los ciudadanos.
4
#7 Tanja
#6 ¿Y cuántos de estos aparcamientos están construyendo?
0
enochmm
#7 Puedes pregúntaselo a tu ayuntamiento. Y para las próximas elecciones tenerlo en cuenta.
0
#13 Tanja
#9 si donde yo vivo esa normativa va a ser imposible aplicarla, se le echaría la gente encima.
0
litos523
#6 No, el problema es que si tienes pasta te compras un micro-hibrido con un motor bestial que consume como si no hubiera un mañana, pero que como tiene capacidad para unos pocos (muy pocos) kilometros en modo electrico, tiene etiqueta eco y puede entrar donde no entra mi antiguo C3 que tenia un deposito de 45 litros y hacia mas de 700 Km y ha habido que achatarrarlo porque ya no puede circular por ningun sitio por contaminar mas que ese mastodonte caro.
0
#10 Pitchford
#1 Es increible que, al menos en Madrid, no dejen a los residentes utilizar sus coches viejos ni unos pocos días al año, ni los días con baja contaminación, ni los fines de semana, para ir a su pueblo por ejemplo. Estos permisos limitados no tendrían prácticamente efecto sobre la contaminación en Madrid, al contrario que un coche nuevo de combustión que acceda todos los días a la ZBE y haga tropecientos kms, que podría contaminar 100 veces más NOx y CO2 a lo largo del año. Es un atropello sin sentido, absurdo, injusto, increible, único en Europa creo.
0
ChatGPT
#1 por qué?

Si damos por bueno que las restricciones son por temas medioambientales, por qué puedes contaminar donde estés empadronado, y tenerlo prohibido donde no?

Estoy de acuerdo en lo otro, si damos por hecho que el problema es la contaminación, contamina más un vehículo C que haga 30.000 km al año que uno B que haga 1000. La norma es matar moscas a cañonazos
0
Harkon
Pero de nuevo lo vuelvo a comentar, no decían que Junts que bloquearía toda medida del gobierno? vaya, ya se ve que se siguen pudiendo aprobar cosas.
0
Peka
¿Donde te esta pasando eso? En todas las ZBE permiten a los vecinos seguir con sus coches antiguos.
0
#2 Borgiano
Pero eso es un pastizal, nada menos que 19 días, 3 horas y 23 minutos en pensiones.
1
#3 kaos_subversivo
#2 no tanto, la sexta parte de lo que nos costó el rescate a las cajas, aproximadamente
2

