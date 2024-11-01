10.000.000.000 € para la nueva Ley de Movilidad Sostenible que ha sido aprobada hoy por un único voto de diferencia

La Ley de Movilidad Sostenible (LMS) ha culminado su prolongada tramitación parlamentaria en España, siendo aprobada de forma definitiva en el Congreso de los Diputados a finales de 2025. Esta normativa, que permaneció cerca de tres años en suspenso debido a desencuentros políticos y procesos electorales, representa un hito crucial para la descarbonización del transporte y, sobre todo, para la expansión del vehículo eléctrico en el ámbito corporativo.
Ahora que me dejen entrar a mi barrio con mi coche.
Entiendo que no puedas ir a sitios donde no estás empadronado, pero obligar a la gente a deshacerse de su vehículo (mi diesel hará unos 2500km en un año, la mayoría en viajes al país vecino por temas familiares) es una injusticia mayúscula.
Me encantaría tener un coche moderno, pero esque no me da para todo...
Bastante que he logrado pagar mi casa ya.
"Iros a tomar por culo pobres, no vengáis contaminar las zonas de los ricos, mejor haceros dos horas de transporte publico para venir a servirnos el café"
Lucha de clases, y nuestros gobiernos como siempre con las clases altas
¿Y si te pusieran un aparcamiento disuasorio a 5min andando de tu casa? ¿10 min? ¿Aceptarías?
Pues a lo mejor el problema se solventa fácil con un poco de voluntad de tu ayuntamiento por cuidar la salud de todos los ciudadanos.
Si damos por bueno que las restricciones son por temas medioambientales, por qué puedes contaminar donde estés empadronado, y tenerlo prohibido donde no?
Estoy de acuerdo en lo otro, si damos por hecho que el problema es la contaminación, contamina más un vehículo C que haga 30.000 km al año que uno B que haga 1000. La norma es matar moscas a cañonazos