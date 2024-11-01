edición general
1.500 euros a cambio de irse a vivir y a trabajar a Noruega: una española comparte un programa que pocos conocen

Emigrar por trabajo no siempre empieza pagando de tu bolsillo. Un programa europeo poco conocido está ayudando a jóvenes españoles a cubrir los primeros gastos al mudarse al extranjero

Cuñado
#3 ¿Le regalan 1500 euros y pierde dinero? :shit:
pepel
#4 Si trabajas por 1500 y tu vecino lo hace por 3000, ¿estás bien colocado?
ombresaco
#5 depende de lo que fumes ;)
woody_alien
#6 Pues el que no esté bien colocado ¡que se coloque! Y al loro.
Cuñado
#5 Si trabajas por x y te regalan 1500 euros... ¿Estás perdiendo dinero? :shit:

Léete la noticia, anda.
#13 soberao *
#4 "Un programa europeo poco conocido"
Noruega no está en la UE y a parte de que está en Europa por temas geográficos, no está claro qué programa europeo es y quién lo financia. Suena a timo.
Luego más tarde "En programa europeo de movilidad laboral poco conocido." y luego dice que es Eures, cuando es un programa conocido y que no es de Noruega sino que te puedes ir a cualquier país de Europa y en cualquier oficina de empleo te informan sobre Eures.
NPCMeneaMePersigue
Dice el articulo que el coste de vida en Noruega es caro, yo he buscado en Instagram a gente allí y los precios son similares a los de España en general, luego sí que es cierto que la restauracion y el alcohol es mas caro, pero un piso, habitacion, telefono, supermercado son precios similares
NPCMeneaMePersigue
España está acabadísima con el trabajo, a poco que haces un like en instagram te aparecen 20 publicaciones de gente que se va a otras partes y el salario es el doble, la vivienda cuesta lo mismo... y lo que vendemos de sol y playa, fiesta ya está pasando de moda

Al final les va a tocar subir salarios si esto sigue para tener trabajadores
Graffin
#1 Porque la gente normal que vive en España no tiene la necesidad de intentar demostrar a los demás que ha tomado la decisión correcta quedándose a vivir y trabajar en su país.
Si tus referencias son las redes sociales mal vas
Benzo
#1 "y lo que vendemos de sol y playa, fiesta ya está pasando de moda"

No niego que en algún momento ocurra, pero se están batiendo récords cada año en el sector turístico.  media
NPCMeneaMePersigue
#10 Mira los datos de consumo de alcohol como se hunden, mira Ibiza despidiendo empleados en agosto, mira Javea, Marbella vacía el año pasado.

Tienes esos datos porque se movió a fuera de temporada de "sol, playa y fiesta" otoño, invierno, primavera. Pero mira el anticiclón de las azores y el vortice artico colapsando como se cargan el clima

No queréis verlo porque no conviene y como siempre hasta que colapse y los de arriba puedan comprar barato
tul
#10 eso solo significa mucha riqueza para unos pocos y mas miseria para todos los demas.
Eibi6
#1 a mí me salen videos de baloncesto, surf y cocina... Puedo interpretar que toda España coje olas y se prepara sopas de ajo?
Febrero_2026
Al programa, en Noruega, se meten las empresas que quieren pagar un trabajador en Noruega con salario español. Puede servir si eres joven para malvivir mientras te haces al país, cultura e idioma. Meter la patita y a partir de ahí crecer.

Otra opción aunque no sé si está Noruega es la eurodisea, que te permite hacer prácticas en la UE y en teoría el dinero que te dan es el suficiente para vivir en la región. No sé si habrá cambiado, pero yo la hice en Portugal hace 17-18 años y algunos de mis compañeros se quedaron allí a vivir ya colocados.
DonBoton
#_1 A disfrutar de lo votado, kamarada. A mamar socialismo se ha dicho
