8
meneos
140
clics
1.500 euros a cambio de irse a vivir y a trabajar a Noruega: una española comparte un programa que pocos conocen
Emigrar por trabajo no siempre empieza pagando de tu bolsillo. Un programa europeo poco conocido está ayudando a jóvenes españoles a cubrir los primeros gastos al mudarse al extranjero
|
etiquetas
:
trabajo
,
noruega
,
española
7
1
1
K
73
actualidad
16 comentarios
7
1
1
K
73
actualidad
Comentarios destacados:
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
pepel
Está perdiendo dinero...
www.meneame.net/story/espanol-residente-noruega-explica-alli-no-falta-
1
K
35
#4
Cuñado
#3
¿Le regalan 1500 euros y pierde dinero?
0
K
9
#5
pepel
#4
Si trabajas por 1500 y tu vecino lo hace por 3000, ¿estás bien colocado?
1
K
30
#6
ombresaco
#5
depende de lo que fumes
7
K
90
#8
woody_alien
#6
Pues el que no esté bien colocado ¡que se coloque! Y al loro.
1
K
23
#7
Cuñado
#5
Si trabajas por x y te regalan 1500 euros... ¿Estás perdiendo dinero?
Léete la noticia, anda.
3
K
43
#13
soberao
*
#4
"Un programa europeo poco conocido"
Noruega no está en la UE y a parte de que está en Europa por temas geográficos, no está claro qué programa europeo es y quién lo financia. Suena a timo.
Luego más tarde "En programa europeo de movilidad laboral poco conocido." y luego dice que es Eures, cuando es un programa conocido y que no es de Noruega sino que te puedes ir a cualquier país de Europa y en cualquier oficina de empleo te informan sobre Eures.
0
K
16
#2
NPCMeneaMePersigue
Dice el articulo que el coste de vida en Noruega es caro, yo he buscado en Instagram a gente allí y los precios son similares a los de España en general, luego sí que es cierto que la restauracion y el alcohol es mas caro, pero un piso, habitacion, telefono, supermercado son precios similares
0
K
12
#1
NPCMeneaMePersigue
España está acabadísima con el trabajo, a poco que haces un like en instagram te aparecen 20 publicaciones de gente que se va a otras partes y el salario es el doble, la vivienda cuesta lo mismo... y lo que vendemos de sol y playa, fiesta ya está pasando de moda
Al final les va a tocar subir salarios si esto sigue para tener trabajadores
0
K
12
#9
Graffin
#1
Porque la gente normal que vive en España no tiene la necesidad de intentar demostrar a los demás que ha tomado la decisión correcta quedándose a vivir y trabajar en su país.
Si tus referencias son las redes sociales mal vas
4
K
41
#10
Benzo
*
#1
"y lo que vendemos de sol y playa, fiesta ya está pasando de moda"
No niego que en algún momento ocurra, pero se están batiendo récords cada año en el sector turístico.
3
K
41
#11
NPCMeneaMePersigue
#10
Mira los datos de consumo de alcohol como se hunden, mira Ibiza despidiendo empleados en agosto, mira Javea, Marbella vacía el año pasado.
Tienes esos datos porque se movió a fuera de temporada de "sol, playa y fiesta" otoño, invierno, primavera. Pero mira el anticiclón de las azores y el vortice artico colapsando como se cargan el clima
No queréis verlo porque no conviene y como siempre hasta que colapse y los de arriba puedan comprar barato
0
K
12
#14
tul
#10
eso solo significa mucha riqueza para unos pocos y mas miseria para todos los demas.
0
K
12
#16
Eibi6
*
#1
a mí me salen videos de baloncesto, surf y cocina... Puedo interpretar que toda España coje olas y se prepara sopas de ajo?
0
K
9
#15
Febrero_2026
*
Al programa, en Noruega, se meten las empresas que quieren pagar un trabajador en Noruega con salario español. Puede servir si eres joven para malvivir mientras te haces al país, cultura e idioma. Meter la patita y a partir de ahí crecer.
Otra opción aunque no sé si está Noruega es la eurodisea, que te permite hacer prácticas en la UE y en teoría el dinero que te dan es el suficiente para vivir en la región. No sé si habrá cambiado, pero yo la hice en Portugal hace 17-18 años y algunos de mis compañeros se quedaron allí a vivir ya colocados.
0
K
11
#12
DonBoton
*
#_1
A disfrutar de lo votado, kamarada. A mamar socialismo se ha dicho
0
K
7
Ver toda la conversación (
16
comentarios)
