·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
8175
clics
Estos son los 15 españoles que aparecen en la trama de los archivos de Epstein
5143
clics
Antirender convierte idílicos sueños arquitectónicos en imágenes realistas y deprimentes; así ha de ser
4827
clics
El despido de Hacendado
3909
clics
Patatas a lo probe
4928
clics
Los archivos de Epstein revelan nuevas fotos del príncipe Andrés: de rodillas en el suelo junto a una mujer tumbada
más votadas
565
Mazón subió hasta los 66.000 euros el límite de renta para acceder a las VPO de Alicante que ganaron cargos del PP
604
La mujer expulsada de un mitin por insultar a Pedro Sánchez es una concejal del PP
333
Miles de personas se han manifestado en toda España para exigir el fin de la caza y para reivindicar los derechos de los perros usados en esta actividad
231
El despido de Hacendado
395
Antifa solía desenmascarar a los neonazis, ahora está exponiendo a ICE: ‘los depredadores no obtienen anonimato’ (EN)
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
12
meneos
28
clics
Un español residente en Noruega explica por qué allí no falta gente para trabajar en la hostelería: "Pagan 3.000 euros al mes mas horas extra y comida"
Jorge Sáez, un camarero español en Oslo, desgrana las condiciones laborales nórdicas, donde un sueldo neto alto, la jornada de 37,5 horas y el pago de extras hacen atractiva la profesión
|
etiquetas
:
trabajo
,
españa
,
noruega
,
camarero
10
2
0
K
124
actualidad
17 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
10
2
0
K
124
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
antesdarle
Ofrece 2300 netos en España y no te faltarán camareros
2
K
36
#8
javibaz
#5
Copenhague no es Noruega, es Dinamarca
1
K
23
#11
Don_Pixote
#8
gracias no lo sabia
Oslo no es la ciudad mas turistica, por eso he puesto el ejemplo de Copenhague
0
K
8
#14
javibaz
#11
en Bergen tienes más camareros extranjeros que noruegos
0
K
13
#1
NPCMeneaMePersigue
José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes.
www.meneame.net/m/actualidad/jose-miguel-camarero-trabaja-irlanda-espa
Estos son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España: desde camarero
www.meneame.net/m/actualidad/estos-son-puestos-trabajo-mas-dificiles-c
Lo arreglamos quejandonos en redes de las malas condiciones de vida de los trabajadores, de esta manera otros trabajadores no vienen y se ven obligados a mejorar la calidad del trabajo y salarios o no pueden encontrar trabajadores y pierden dinero
Ya podéis atacarme por querer arreglarlo amigos de la secta satanista
0
K
17
#4
CharlesBrowson
estas cosas me recuerdan a "X por el mundo" donde todo era de color de rosa hasta que te dabas cuenta que todos eran mestizos o concubinas/amancebados de un local.
1
K
15
#12
taSanás
#4
la hierba siempre es más verde al otro lado del vallado....
1
K
15
#16
MetalAgm
#4
Es que precisamente "X por el mundo" no era para ver como vivía un mestizo o concubina/amancebado de un local de esos que dices... era para ver como eran las condiciones de vida de los locales en esa parte del mundo... y si, muchas cosas eran a años luz de España... a ver de donde te crees que salen tantos centro europeos y norte europeos comprando chalets en la costa española... de esas condiciones mostradas en "X por el mundo"... pero España en su linea como en los años…
» ver todo el comentario
0
K
11
#17
CharlesBrowson
#16
estas equivocado, X por el mundo, era precisamente eso y lo que te mostraba era eso
0
K
8
#7
Rogue
3.000 pavos en Noruega, solo es un sueldo digno.
Quítale casi 2000€ de alquiler y que una cerveza cuesta casi 10€.
0
K
12
#9
Don_Pixote
*
#7
"2000€ de alquiler" confundes el centro de Oslo con Noruega
Como decir que el alquiler en España es igual en Soria o Barcelona
Y en bares normales una pinta la tienes a 4-5 euros
1
K
25
#15
Ovidio
#9
¿Le pagan 3000€ al camarero de la Soria noruega?
1
K
25
#13
taSanás
#7
a ver si te crees que con cervezas a 1,5 se paga 3000 a un camarero...
todo va en consonancia. lo que pasa es que en noticias como esta ,siempre se mira un solo lado de la moneda...
0
K
7
#10
powernergia
#5
Claro, falso, como el de la noticia.
0
K
10
#2
powernergia
En Noruega pasa exactamente lo mismo que aquí: Los noruegos no quieren trabajar de camareros, e importan mano de obra extranjera.
0
K
10
#5
Don_Pixote
*
#2
falso
Puedes ir de turista y verlo con tus propios ojos
Que la mayoria de los camareros van a ser noruegos y si hay extranjeros , generalmente se les exige hablar noruego para puestos cara al publico ..
Solo he visto excepciones en Copenaghe con el idioma, que es un destino muy turistico.
0
K
8
#6
Kamo
También porque en la economía noruega no tiene tanta importancia el turismo
0
K
6
Ver toda la conversación (
17
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Oslo no es la ciudad mas turistica, por eso he puesto el ejemplo de Copenhague
Estos son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España: desde camarero www.meneame.net/m/actualidad/estos-son-puestos-trabajo-mas-dificiles-c
Lo arreglamos quejandonos en redes de las malas condiciones de vida de los trabajadores, de esta manera otros trabajadores no vienen y se ven obligados a mejorar la calidad del trabajo y salarios o no pueden encontrar trabajadores y pierden dinero
Ya podéis atacarme por querer arreglarlo amigos de la secta satanista
Quítale casi 2000€ de alquiler y que una cerveza cuesta casi 10€.
Como decir que el alquiler en España es igual en Soria o Barcelona
Y en bares normales una pinta la tienes a 4-5 euros
todo va en consonancia. lo que pasa es que en noticias como esta ,siempre se mira un solo lado de la moneda...
Puedes ir de turista y verlo con tus propios ojos
Que la mayoria de los camareros van a ser noruegos y si hay extranjeros , generalmente se les exige hablar noruego para puestos cara al publico ..
Solo he visto excepciones en Copenaghe con el idioma, que es un destino muy turistico.