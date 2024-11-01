edición general
12 meneos
28 clics
Un español residente en Noruega explica por qué allí no falta gente para trabajar en la hostelería: "Pagan 3.000 euros al mes mas horas extra y comida"

Un español residente en Noruega explica por qué allí no falta gente para trabajar en la hostelería: "Pagan 3.000 euros al mes mas horas extra y comida"

Jorge Sáez, un camarero español en Oslo, desgrana las condiciones laborales nórdicas, donde un sueldo neto alto, la jornada de 37,5 horas y el pago de extras hacen atractiva la profesión

| etiquetas: trabajo , españa , noruega , camarero
10 2 0 K 124 actualidad
17 comentarios
10 2 0 K 124 actualidad
antesdarle #3 antesdarle
Ofrece 2300 netos en España y no te faltarán camareros
2 K 36
javibaz #8 javibaz
#5 Copenhague no es Noruega, es Dinamarca
1 K 23
Don_Pixote #11 Don_Pixote
#8 gracias no lo sabia :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn: :popcorn:
Oslo no es la ciudad mas turistica, por eso he puesto el ejemplo de Copenhague
0 K 8
javibaz #14 javibaz
#11 en Bergen tienes más camareros extranjeros que noruegos
0 K 13
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
José Miguel, camarero que trabaja en Irlanda: “En España me pagaban 2,5 euros la hora, que son unos 750 euros al mes. www.meneame.net/m/actualidad/jose-miguel-camarero-trabaja-irlanda-espa

Estos son los puestos de trabajo más difíciles de cubrir en España: desde camarero www.meneame.net/m/actualidad/estos-son-puestos-trabajo-mas-dificiles-c

Lo arreglamos quejandonos en redes de las malas condiciones de vida de los trabajadores, de esta manera otros trabajadores no vienen y se ven obligados a mejorar la calidad del trabajo y salarios o no pueden encontrar trabajadores y pierden dinero

Ya podéis atacarme por querer arreglarlo amigos de la secta satanista
0 K 17
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
estas cosas me recuerdan a "X por el mundo" donde todo era de color de rosa hasta que te dabas cuenta que todos eran mestizos o concubinas/amancebados de un local.
1 K 15
taSanás #12 taSanás
#4 la hierba siempre es más verde al otro lado del vallado....
1 K 15
#16 MetalAgm
#4 Es que precisamente "X por el mundo" no era para ver como vivía un mestizo o concubina/amancebado de un local de esos que dices... era para ver como eran las condiciones de vida de los locales en esa parte del mundo... y si, muchas cosas eran a años luz de España... a ver de donde te crees que salen tantos centro europeos y norte europeos comprando chalets en la costa española... de esas condiciones mostradas en "X por el mundo"... pero España en su linea como en los años…   » ver todo el comentario
0 K 11
CharlesBrowson #17 CharlesBrowson
#16 estas equivocado, X por el mundo, era precisamente eso y lo que te mostraba era eso
0 K 8
Rogue #7 Rogue
3.000 pavos en Noruega, solo es un sueldo digno.
Quítale casi 2000€ de alquiler y que una cerveza cuesta casi 10€.
0 K 12
Don_Pixote #9 Don_Pixote *
#7 "2000€ de alquiler" confundes el centro de Oslo con Noruega
Como decir que el alquiler en España es igual en Soria o Barcelona

Y en bares normales una pinta la tienes a 4-5 euros
1 K 25
#15 Ovidio
#9 ¿Le pagan 3000€ al camarero de la Soria noruega?
1 K 25
taSanás #13 taSanás
#7 a ver si te crees que con cervezas a 1,5 se paga 3000 a un camarero...

todo va en consonancia. lo que pasa es que en noticias como esta ,siempre se mira un solo lado de la moneda...
0 K 7
powernergia #10 powernergia
#5 Claro, falso, como el de la noticia.
0 K 10
powernergia #2 powernergia
En Noruega pasa exactamente lo mismo que aquí: Los noruegos no quieren trabajar de camareros, e importan mano de obra extranjera.
0 K 10
Don_Pixote #5 Don_Pixote *
#2 falso
Puedes ir de turista y verlo con tus propios ojos
Que la mayoria de los camareros van a ser noruegos y si hay extranjeros , generalmente se les exige hablar noruego para puestos cara al publico ..

Solo he visto excepciones en Copenaghe con el idioma, que es un destino muy turistico.
0 K 8
#6 Kamo
También porque en la economía noruega no tiene tanta importancia el turismo
0 K 6

menéame