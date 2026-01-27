1.300 euros por 12 horas diarias: La oferta de trabajo que hace a esta joven "entender a los que prefieren el paro"

La historia parte de una conversación entre amigas, donde una de ellas, actualmente desempleada, comparte la oferta. La reacción de la autora del vídeo fue inmediata y visceral. "Cada vez entiendo más a las personas que dicen que prefieren estar en el paro", asegura al inicio de su relato.
O es que, casualmente, vamos a acusarla de algo que no sabemos si ha hecho o no?
media jornada, 12h
Mayorista, no limpia pescado.
Es que ni lo que plantea la chica, 10€/hora extra, tampoco eso es que implicara un sueldazo impresionante por 12 horas. La propuesta de la trabajadora es algo contenido.
Lo dicho, cárcel, así de contundente tenía que ser, el que lo intente que se coma un añito de cárcel.
Si voy a una tienda, pretendo pagar 10 unidades de X y llevarme 20, eso es robar, pues lo mismo está haciendo el empresario, robarle al empleado mediante un incumplimiento de contrato.
Por ejemplo y reciente: www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/01/27/condenad
oeitss.mites.gob.es/buzonitss/
No es tan facil denunciar, esta claro que habria que hacerlo, pero el trabajador esta muy desamparado
Aquí (por ahora... ) son 8.