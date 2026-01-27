edición general
1.300 euros por 12 horas diarias: La oferta de trabajo que hace a esta joven "entender a los que prefieren el paro"

La historia parte de una conversación entre amigas, donde una de ellas, actualmente desempleada, comparte la oferta. La reacción de la autora del vídeo fue inmediata y visceral. "Cada vez entiendo más a las personas que dicen que prefieren estar en el paro", asegura al inicio de su relato.

| etiquetas: trabajo , explotacion , españa
Pertinax #3 Pertinax
Se entiende por el redactado que no entra en ninguna excepción y que es ilegal, así que más denuncias a Trabajo y menos redes sociales.
#4 molybdate
#3 Las dos cosas son compatibles
NPCMeneaMePersigue #5 NPCMeneaMePersigue
#4 Es que #3 es de la secta satanica y prefiere que esto no se sepa porque igual espanta la llegada de trabajadores y le toca subir salarios a los esclavos si no vienen mas
Pertinax #8 Pertinax
#5 ¿Secta satánica? Esta no me la venir. xD
#15 mancebador
#4 Ya, lo que ocurre es que, casualmente, esta gente nunca llega a denunciar donde deben y solo aparecen en redes.
#22 molybdate *
#15 No sabemos si han denunciado o no. No lo indica la noticia.

O es que, casualmente, vamos a acusarla de algo que no sabemos si ha hecho o no?
Pacman #2 Pacman
No se de que se queja.
media jornada, 12h


/Mauricio Colmenero
Ripio #14 Ripio
#2 Antonio recio.
Mayorista, no limpia pescado.
JuanCarVen #10 JuanCarVen
Una hora extra son 1,75 - 2 horas normales. 1300€ por 15 horas serían menos de 700€ por 8h, una miseria.
#16 mancebador
#10 Y mentira, probablemente.
mperdut #13 mperdut *
Hasta que estas cosas no acaben en cárcel para el empresario no hay nada que hacer. Tenía que ser así de claro, cárcel, por incumplimiento claro del contrato laboral. Irían a la cárcel los primeros, el resto iban a espabilar a toda hostia y se acabó el problema.

Es que ni lo que plantea la chica, 10€/hora extra, tampoco eso es que implicara un sueldazo impresionante por 12 horas. La propuesta de la trabajadora es algo contenido.

Lo dicho, cárcel, así de contundente tenía que ser, el que lo intente que se coma un añito de cárcel.

Si voy a una tienda, pretendo pagar 10 unidades de X y llevarme 20, eso es robar, pues lo mismo está haciendo el empresario, robarle al empleado mediante un incumplimiento de contrato.
#18 mancebador *
#13 #17 Acaban en cárcel, es ilegal.

Por ejemplo y reciente: www.elperiodicodearagon.com/sucesos/sucesos-aragon/2026/01/27/condenad
mperdut #20 mperdut *
#18 No, no acaban en cárcel, el empresario por eso no va a la cárcel.
#21 mancebador
#20 Si, si que acaban, como te demuestro en el enlace.
mperdut #24 mperdut *
#21 Reedito, no, tampoco ese pisó cárcel.
mperdut #25 mperdut *
#21 Por cierto, ya me extrañaba... lee la noticia, no, no acabó en cárcel, en mi comentario yo hablaba de pisar cárcel y que se coman un añito.
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue
Tengo conocidos en UBER trabajando 12 horas al día y cobrando 1200 euros
#6 capitan.meneito
#1 a cien euros la hora.
NPCMeneaMePersigue #9 NPCMeneaMePersigue
#6 claro bro, plotwist no lo habia bro pensao
#12 capitan.meneito
#9 d enada, bro :hug:
Atusateelpelo #23 Atusateelpelo *
#17 Las denuncias son anonimas.

oeitss.mites.gob.es/buzonitss/
Atusateelpelo #11 Atusateelpelo *
Lo que tienen que hacer no es subirlo a tik-tok...lo que tienen que hacer es denunciar a la inspeccion de Ministerio de Trabajo.

Pero claro, lo 2º no da "likes"
Veelicus #17 Veelicus
#11 El problema es que como mucho al empresaurio le cae una multita y a correr, y tu nombre puede acabar en una lista negra.
No es tan facil denunciar, esta claro que habria que hacerlo, pero el trabajador esta muy desamparado
DayOfTheTentacle #26 DayOfTheTentacle
Lo ha denunciado a la policía? A laboral? O solo en X?
GeneWilder #19 GeneWilder
País de miseria nos está quedando.
a69 #7 a69
Mira, 12 horas como en Argentina!!.
Aquí (por ahora... ) son 8.
