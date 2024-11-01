edición general
17 meneos
15 clics
Zelenski planea convocar elecciones en mayo y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia

Zelenski planea convocar elecciones en mayo y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia

El apoyo público a Zelenski ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.

| etiquetas: zelenski , ucrania , elecciones , referéndum , rusia
14 3 0 K 112 actualidad
2 comentarios
14 3 0 K 112 actualidad
#1 Dav3n *
Es curioso que anuncien esto justo un día después de que Lavrov dijera que ya no dan crédito a los acuerdos de Alaska y que entienden que da igual quién resida en la White House, EEUU no respeta sus acuerdos :-D

PD: También ha confirmado contactos directos con países europeos que han pedido expresamente mantener las conversaciones en secreto (se sospecha de Francia y Finlandia).

Y esto lo añado yo: los europeos necesitan cerrar el lazo de las inversiones a los coleguitas del sector de la defensa y si Rusia deja de ser el enemigo, cómo lo van a justificar? Cómo explicar a la población que habrá menos escuelas y hospitales cuando te estás poniendo a buenas con el enemigo? xD
4 K 62
UsuarioDuro #2 UsuarioDuro
Todo lo que sea encaminado al fin de la invasión, bueno es.
1 K 28

menéame