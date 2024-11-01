Zelenski planea convocar elecciones en mayo y un referéndum sobre un posible acuerdo de paz con Rusia

El apoyo público a Zelenski ha disminuido desde los niveles casi unánimes de hace cuatro años debido al cansancio por la guerra y los escándalos de corrupción en el círculo íntimo del presidente.
| etiquetas: zelenski , ucrania , elecciones , referéndum , rusia
PD: También ha confirmado contactos directos con países europeos que han pedido expresamente mantener las conversaciones en secreto (se sospecha de Francia y Finlandia).
Y esto lo añado yo: los europeos necesitan cerrar el lazo de las inversiones a los coleguitas del sector de la defensa y si Rusia deja de ser el enemigo, cómo lo van a justificar? Cómo explicar a la población que habrá menos escuelas y hospitales cuando te estás poniendo a buenas con el enemigo?