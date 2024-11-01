Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado este viernes que el nuevo préstamo de la UE por valor de 90.000 millones de euros "es una señal para Rusia de que no tiene sentido seguir luchando" y de que Ucrania cuenta con el respaldo económico suficiente para "no desmoronarse" en el frente. Zelenski ha reaccionado así al nuevo paquete de ayuda anunciado este jueves en Bruselas, una alternativa para sufragar la reconstrucción del país tras la guerra.
| etiquetas: zelenski , préstamo , europa , rusia , ucrania
¿ Y soldados ? ¿Cuenta con soldados para mandar al frente también ?
¿ A cuántos va a secuestrar durante 2026 ?
¿ Quién ha dicho que sea al azar ?
Que se secuestra a gente, para mandar al frente, es algo ampliamente documentado.
"El dinero europeo no compra soldados, compra munición, defensa aérea y logística"
Para operar todo ello hace falta personas. El dinero no pulsa el gatillo, ni se arrastra por el lodo.
No me cuentes milongas propagandísticas.