edición general
4 meneos
6 clics
Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

Zelenski dice que el nuevo préstamo europeo es "una señal" para Rusia de que Ucrania "no se desmoronará"

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ha destacado este viernes que el nuevo préstamo de la UE por valor de 90.000 millones de euros "es una señal para Rusia de que no tiene sentido seguir luchando" y de que Ucrania cuenta con el respaldo económico suficiente para "no desmoronarse" en el frente. Zelenski ha reaccionado así al nuevo paquete de ayuda anunciado este jueves en Bruselas, una alternativa para sufragar la reconstrucción del país tras la guerra.

| etiquetas: zelenski , préstamo , europa , rusia , ucrania
3 1 0 K 52 actualidad
6 comentarios
3 1 0 K 52 actualidad
Feindesland #2 Feindesland
Aún. Vale.
0 K 17
Pertinax #6 Pertinax
Lo que están aguantando los ucranianos es digno de elogio.
0 K 17
azathothruna #3 azathothruna
Tambien es una señal de que la palabra de los europedos en seguridad financiera vale menos que el pedo de la Pustula
0 K 15
aPedirAlMetro #1 aPedirAlMetro *
"Ucrania cuenta con el respaldo económico suficiente para "no desmoronarse" en el frente"
¿ Y soldados ? ¿Cuenta con soldados para mandar al frente también ?
¿ A cuántos va a secuestrar durante 2026 ?
0 K 7
Kmisetas #4 Kmisetas
#1 Soldados sí, y datos también, aunque te estropeen el relato. Ucrania moviliza desde 2022 con un tope legal de 25 años, no “secuestra” gente al azar, y mantiene rotaciones parciales pese a estar en guerra total. Rusia, en cambio, ha tenido que reclutar a más de 400.000 hombres en 2023 y 2024, subir primas, vaciar cárceles con Wagner y ocultar bajas que fuentes occidentales sitúan por encima de las 300.000 entre muertos y heridos. El dinero europeo no compra soldados, compra munición, defensa aérea y logística, que es justo lo que evita que mueran más. Lo de 2026 es pura fantasía de barra de bar: el problema de manpower hoy lo tiene Moscú, no Kiev, y por eso Putin paga y calla mientras Zelenski pide préstamos a la luz del día.
2 K 28
aPedirAlMetro #5 aPedirAlMetro *
#4 "no “secuestra” gente al azar"
¿ Quién ha dicho que sea al azar ?
Que se secuestra a gente, para mandar al frente, es algo ampliamente documentado.

"El dinero europeo no compra soldados, compra munición, defensa aérea y logística"
Para operar todo ello hace falta personas. El dinero no pulsa el gatillo, ni se arrastra por el lodo.

No me cuentes milongas propagandísticas.
0 K 7

menéame