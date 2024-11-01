edición general
8 meneos
15 clics
Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática", aunque con rechazo los "hiperliderazgos" tras la propuesta de Rufián: "No va de listas ni va de personas"

Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática", aunque con rechazo los "hiperliderazgos" tras la propuesta de Rufián: "No va de listas ni va de personas"

¿Qué ha dicho?: La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar defiende que "ante una emergencia democrática sin precedentes, hay que pensar en grande" y aglutinar a los partidos progresistas bajo "un programa de mínimos".

| etiquetas: yolanda díaz , rufián
6 2 2 K 63 actualidad
26 comentarios
6 2 2 K 63 actualidad
Comentarios destacados:    
YeahYa #1 YeahYa
Yolanda Díaz, que dimitió como lider de Sumar hace ya nosecuanto, rechaza los "hiperliderazgos".

Muy buena esa.
8 K 110
yabumethod #3 yabumethod
#1 No entiendo tu comentario. Tu mismo estas diciendo que dimitió. ¿Cuál es la critica o donde esta la hipocresía?
1 K 13
YeahYa #4 YeahYa
#3 ¿Tú en serio ves que haya dimitido?
2 K 39
Jakeukalane #17 Jakeukalane
#4 ¿Que ha dimitido?¿Cuando?
1 K 31
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
#1 Pues como P.I. ¿no?
1 K 38
YeahYa #7 YeahYa
#6 Sí, pero al menos Pablo no da las ruedas de prensa de su partido todo el rato
0 K 20
Atusateelpelo #9 Atusateelpelo
#7 Pues no se que es peor, la verdad.

Mover todos los hilos del partido sin dar la cara cuando todo el mundo sabe que lo estas haciendo...o lo que hace Yolanda Diaz que al menos da la cara.
0 K 18
YeahYa #12 YeahYa
#9 Yo tampoco sé qué es peor. Todo suena mal.
0 K 20
Ludovicio #13 Ludovicio
#7 Pablo no es vicepresidente del gobierno.
0 K 13
YeahYa #15 YeahYa
#13 Porque él dimitió y dejó todos los cargos. Lo normal.
0 K 20
Ludovicio #16 Ludovicio
#15 Yolanda ha dimitido de uno.
Da ruedas de prensa por el otro.

Lo normal no, lo que a ti te gustaría.
1 K 20
YeahYa #19 YeahYa
#16 Mira, para empezar voté a Sumar. Y segundo, simplemente pido coherencia. Si no te gusta mi argumento, lo rebates, pero deja de ser tan infantil como para entrar en personalismos y lo que nos gustaría y lo que no.

De nada por la lección.
0 K 20
Ludovicio #20 Ludovicio *
#19 Que innecesariamente faltoso.
Es que no veo porqué debía dimitir de los dos.

Considero que está haciendo un buen trabajo en el puesto que está teniendo en cuenta el poder del que dispone Sumar.
1 K 20
Alakrán_ #8 Alakrán_
#1 Yolanda Díaz es una gran líder, quemada como candidata por la inquina continua desde Podemos.
¿Quién vas a poner en lista de una gran coalición? Te queda Maíllo y poco más.
3 K 37
Ludovicio #14 Ludovicio
#8 El bipartidismo de este país hizo una campaña sucia contra Podemos intentando hacerlos pasar por "corruptos como el resto"
Una vez terminada esa tarea, empezó otra contra Sumar intentando hacerlos pasar por un PSOE 2.

Lo triste es que Podemos participa activamente de esta segunda campaña.
0 K 13
obmultimedia #25 obmultimedia
#14 Es que SUMAR se creó para minimizar a Podemos, una vez conseguido el objetivo ya no son utiles.
0 K 11
obmultimedia #24 obmultimedia
#8 Ella misma se ha quemado con el "Yoismo" por bandera y con un enorme ego desmedido.
0 K 11
#2 calaverax
Eres tú, Harkon?
2 K 21
MoñecoTeDrapo #11 MoñecoTeDrapo
De listas está claro que no va...
1 K 20
#22 mariopg *
en la era del coletas subió la izquierda y en la era de yoli feneció
rufián, calienta que sales…
1 K 17
Jakeukalane #18 Jakeukalane
Ojalá ERC se presente en toda España.
0 K 11
Lamantua #26 Lamantua
Yolanda en su tele. :troll:
0 K 9
CharlesBrowson #10 CharlesBrowson
Muy chuli, toma un poco de plastilina y sientate ahí al fondo que ya vendrá alguien por ti
0 K 8
End #21 End
En mi opinión esto SÍ va de hiper liderazgos, al menos electoralmente.

Pero también funciona a la inversa, liderazgos tóxicos? Cuando no saben echarse a un lado. Que todo esto va muy rápido, un día eres muy querido y al siguiente estás quemado electoralmente.
0 K 6
alfon_sico #23 alfon_sico
#21 estoy de acuerdo. Al final los votos se está demostrando que buscan un referente fuerte.
1 K 19

menéame