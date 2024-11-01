Yolanda Díaz llama a una "alianza democrática", aunque con rechazo los "hiperliderazgos" tras la propuesta de Rufián: "No va de listas ni va de personas"

¿Qué ha dicho?: La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar defiende que "ante una emergencia democrática sin precedentes, hay que pensar en grande" y aglutinar a los partidos progresistas bajo "un programa de mínimos".
Muy buena esa.
Mover todos los hilos del partido sin dar la cara cuando todo el mundo sabe que lo estas haciendo...o lo que hace Yolanda Diaz que al menos da la cara.
Da ruedas de prensa por el otro.
Lo normal no, lo que a ti te gustaría.
De nada por la lección.
Es que no veo porqué debía dimitir de los dos.
Considero que está haciendo un buen trabajo en el puesto que está teniendo en cuenta el poder del que dispone Sumar.
¿Quién vas a poner en lista de una gran coalición? Te queda Maíllo y poco más.
Una vez terminada esa tarea, empezó otra contra Sumar intentando hacerlos pasar por un PSOE 2.
Lo triste es que Podemos participa activamente de esta segunda campaña.
rufián, calienta que sales…
Pero también funciona a la inversa, liderazgos tóxicos? Cuando no saben echarse a un lado. Que todo esto va muy rápido, un día eres muy querido y al siguiente estás quemado electoralmente.