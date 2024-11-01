edición general
Yolanda Díaz dice que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio" y defiende una regulación "exhaustiva"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio de Elon Musk y de Donald Trump" y defendió una regulación "exhaustiva" de las plataformas tecnológicas estadounidenses. "Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", insistió.

19 comentarios
eltxoa #2 eltxoa
Tranquilos ciudadanos. Cuando gobierne la izquierda se acabará la censura.
5 K 59
Ratoncolorao #17 Ratoncolorao
#2 Claro, claro, porque Musk ha hecho de X un sitio limpio y sin censuras donde todos los nazis de mierda tienen su oportunidad de destacar y quedar como güena gente.
Y ojo que yo no prohibiría nada, pero esa llantera por un estercolero como X da mucha risa.
0 K 18
#18 Hacksturcon
#17 Pican las notas de la comunidad, eh?
0 K 6
kumo #8 kumo
Otra que quiere ser popular diciendo estupideces sobre cosas que no entiende.

Les dan un guiaburros y van todos por la misma linde
1 K 22
Herrerii #7 Herrerii *
Que casualidad que los dos que se han quejado son los sitios mas infectados de fascistas y sus subditos los fachapobres
1 K 21
angelitoMagno #4 angelitoMagno
#1 ¿Tenemos ya el vídeo para ver lo que dijo exactamente?
1 K 25
angelitoMagno #12 angelitoMagno *
#5 Preguntaba por Sira Rego, pero bueno ya que estamos, veamos que dice Yolanda Díaz.

"Que cada cual haga lo que crea que tenga que hacer"

Vamos, que no parece que se vaya a prohibir el uso, se deja a decisión de cada cual.

Después habla de que las multinacionales paguen impuestos y cumplan las normas europeas. De nuevo, no habla de prohibir, sino de ajustarse a las normas europeas.
2 K 40
#19 Cerberoh *
#5 Vamos que quiere que las multinacionales extranjeras paguen y tengan las mismas reglas que las españolas. Pues me parece bien.
0 K 6
#10 luzer *
#4 si
www.youtube.com/watch?v=_FW5Q2IPsP0
bueno, lo mismo pero con peluca y pico de tucan.
2 K -16
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo *
Se esta desviando el discurso de controlar el acceso de menores, e incluso el control del contenido, con la prohibicion de (algunas) RRSS porque pueden usarse para discursos que no gustan (o directamente ilegales)

Y ya me jode pero:

Ministerio Trabajo y Economía Social
@empleogob
Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España - Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gabinete de Comunicación.
Madridmites.gob.es
Se unió el noviembre de 2010

Ultima publicacion:

Ministerio Trabajo y Economía Social @empleogob · 17h
0 K 19
vicvic #9 vicvic *
No veas como se sincronizan para atacar al unísono a todo lo que creen que les va a restar votos en pro de de la uniformidad de pensamiento.

Yo cuando me conecto a x me salen algunos mensajes de odio, pero tanto de izquierdas, como de derechas, como indepes, etc.. entre otra información útil y más sana, el problema es que esto es inherente al ser humano y difícilmente controlable, a no ser que censures todo.

Aquí en Meneame también puedes encontraras muchos mensajes de odio (casi siempre contra la derecha) , y votados masivamente positivos, así que cuidado pensando que estas declaraciones solo afectan a la derecha..
0 K 13
eltxoa #14 eltxoa
Fun Fact. Si encuentras fascistas en tu burbuja informativa en RR.SS. igual es que eres un jodido fascista. Las RR.SS. te muestran lo que tú quieres ver.

A mí no me salen. Sí, ya he mirado sin logearme. No me salen.
0 K 12
MacMagic #13 MacMagic *
¿Entonces Irene Montero es también parte del problema? ¿Y su maridito? ¿Y Pedro Sánchez?

jajajaja
0 K 10
TripleXXX #11 TripleXXX
Lo que hay es que subir fútbol a porrillo.
0 K 8
nemeame #15 nemeame
Una regulación exhaustiva de las tecnológicas de EEUU cuando hace unas semanas les han eximido de pagar impuestos en Europa por miedo a Trump
0 K 7
#3 DotorMaster
Si Tuiter es, efectivamente, altavoz de odio y de extrema derecha, pues cierto es lo que dice Yolanda Díaz. Y de YouTube poco se habla, porque vaya tela también...
0 K 7

menéame