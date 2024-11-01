Yolanda Díaz dice que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio" y defiende una regulación "exhaustiva"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio de Elon Musk y de Donald Trump" y defendió una regulación "exhaustiva" de las plataformas tecnológicas estadounidenses. "Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", insistió.
| etiquetas: yolanda díaz , sumar , x , odio
Y ojo que yo no prohibiría nada, pero esa llantera por un estercolero como X da mucha risa.
Les dan un guiaburros y van todos por la misma linde
"Que cada cual haga lo que crea que tenga que hacer"
Vamos, que no parece que se vaya a prohibir el uso, se deja a decisión de cada cual.
Después habla de que las multinacionales paguen impuestos y cumplan las normas europeas. De nuevo, no habla de prohibir, sino de ajustarse a las normas europeas.
www.youtube.com/watch?v=_FW5Q2IPsP0
bueno, lo mismo pero con peluca y pico de tucan.
Y ya me jode pero:
Ministerio Trabajo y Economía Social
@empleogob
Vicepresidencia Segunda del Gobierno de España - Ministerio de Trabajo y Economía Social. Gabinete de Comunicación.
Madridmites.gob.es
Se unió el noviembre de 2010
Ultima publicacion:
Ministerio Trabajo y Economía Social @empleogob · 17h
Yo cuando me conecto a x me salen algunos mensajes de odio, pero tanto de izquierdas, como de derechas, como indepes, etc.. entre otra información útil y más sana, el problema es que esto es inherente al ser humano y difícilmente controlable, a no ser que censures todo.
Aquí en Meneame también puedes encontraras muchos mensajes de odio (casi siempre contra la derecha) , y votados masivamente positivos, así que cuidado pensando que estas declaraciones solo afectan a la derecha..
A mí no me salen. Sí, ya he mirado sin logearme. No me salen.
jajajaja