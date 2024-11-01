Yolanda Díaz dice que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio" y defiende una regulación "exhaustiva"

La vicepresidenta segunda del Gobierno de España y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, afirmó que quien hoy use la red social X está "alimentando el odio de Elon Musk y de Donald Trump" y defendió una regulación "exhaustiva" de las plataformas tecnológicas estadounidenses. "Yo me he ido (de X) hace ya muchísimo tiempo y la ciudadanía tiene que saber que cuando utiliza esa red social está alimentando las políticas de odio de Musk y de Trump", insistió.